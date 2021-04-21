«مسرّعات القوز» تضع خطة الـ100 يوم

دبي (الاتحاد)

وضعت «مسرعات القوز»، أول ورشة عمل تجمع ممثلين عن أعضاء لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية مع ممثلين عن المجتمع الإبداعي في الإمارة، والتي عقدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مكونات خطة الـ 100 يوم، التي تحدد أولويات العمل لتطوير منطقة القوز الإبداعية وتعزيز مكانتها حاضنة إقليمية وعالمية للمبدعين من أفراد وشركات، فضلاً عن تحديد الأطر الزمنية لذلك ورسم خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة لضمان استدامة نمو المنطقة وازدهارها.

قالت هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة: «استثمرت دبي منذ عقود في تأسيس مجمعات إبداعية ضخمة ومتطورة في مختلف القطاعات جذبت عدداً كبيراً من الشركات والمبدعين من شتى دول العالم، والصناعات الإبداعية فيها تمتلك إمكانات قوية وواعدة كي تلعب دوراً محورياً في خدمة أهداف التنمية المستدامة، وإن الارتقاء بتنافسية دبي في مجال الاقتصاد الإبداعي يقوم على ركائز، أهمها تطوير بنية تحتية متكاملة لازدهار الصناعات الإبداعية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال تطوير منطقة القوز الإبداعية بالتعاون مع شركائنا، مع الحفاظ على أصالة المنطقة، لتوفير بيئة رائدة ومنظومة شاملة تلبي متطلبات تطوير القطاع الإبداعي في الإمارة، بما يضمن جعلها منافساً قوياً للمناطق المثيلة في العالم».

واستعرضت بدري الأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، والمشاريع التي تم اعتمادها، وتشمل توفير نافذة موحدة ومتكاملة لخدمة المبدعين، وإنشاء عضوية القوز الإبداعية، وتوفير نظام للتنقّل المرن، والعمل على قوانين مرنة لتعدد الاستخدام، مع توفير مساحات إبداعية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت بدري: «نريد أن نرى نمواً عضوياً مستداماً يتحقق بالإنتاج الحقيقي والابتكار والتطوير، والبناء على ما تحقق، بحيث نضمن أن تكون القوز الإبداعية بعد خمس سنوات أفضل مما كانت عليه وقت إطلاقها».

وتابعت: «غايتنا أن نصبح مركز جذب للمبدعين من أنحاء العالم؛ وأن نصنع اسماً لنا على الساحة العالمية، ونصبح العاصمة الجديدة للاقتصاد الإبداعي».