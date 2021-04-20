«دبي للثقافة».. تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» التزام «الهيئة» بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في مجتمعنا.

وقالت، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يصادف غداً، إن دولة الإمارات هي حاضنة للابتكار والإبداع لإدراكها أنهما ضرورة. وأضافت أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات أدركت مبكراً أن الابتكار والإبداع هما أساس لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام والوسيلة الأمثل للعبور نحو المستقبل، وهو ما تقوم عليه «مئوية الإمارات 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تسعى إلى ضمان استمرارية التنمية الشاملة في الدولة وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم، ولاعباً اقتصادياً عالمياً بفضل اعتمادها على الطاقات والمواهب الوطنية والعالمية المبدعة، وقيام اقتصادها على الابتكار والإبداع.

وتابعت قائلة «إن دبي ترسخ الابتكار والإبداع في المجتمع من خلال ما توفره من بيئة جاذبة وخلّاقة تفتح الباب أمام المبدعين والموهوبين لإطلاق ابتكاراتهم في المجالات كافة، ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والنهوض باقتصادها الإبداعي كداعم للقطاعات الاقتصادية الأخرى في الإمارة، وهو ما عكسه إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي لتحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من شتى أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025، وتحقيق رؤية الإمارة لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».

وقالت بدري «إننا ملتزمون في هيئة الثقافة والفنون في دبي بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في مجتمعنا، وتقوم استراتيجيتنا على دعم الموهبة والإبداع وخلق المنظومة المحفزة للصناعات الإبداعية والارتقاء بالاقتصاد الإبداعي في الإمارة، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة».

وأوضحت «سخّرنا، ونسخّر، طاقاتنا في سبيل الحفاظ على شعلة الإبداع والابتكار مضيئة في المجتمع، ولم ندّخر جهداً في رفد مجتمعنا الإبداعي خلال الفترة الماضية التي أثبت فيها هذا المجتمع مرونة وقوة كبيرتين، وها نحن الآن نواصل عملنا على تمكين المواهب الإبداعية المحلية وجذب الكفاءات والمؤسسات الإبداعية من جميع أرجاء المعمورة، بما يسهم في تعزيز مكانة المشهد الإبداعي للإمارة محلياً وعالمياً، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».

وأكدت «تمثلت آخر خطواتنا ضمن هذا الإطار في إطلاق مشروع تطوير المنطقة الإبداعية في القوز، لتوفير منظومة متكاملة تلبي تطلعات المبدعين ورواد الأعمال في المجال الإبداعي».

واختتمت بدري تصريحها قائلة «سنواصل السير على خطى قيادتنا الرشيدة في رسم المستقبل المشرق لإمارتنا ودولتنا، انطلاقاً من ثقافة الإبداع والابتكار، واحتضان المبدعين والمبتكرين من الإمارات ومن العالم».