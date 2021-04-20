«كلمة» يصدر «الغابات» باللغة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة»، في مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة الترجمة العربية لكتاب «الغابات» للباحث جبوري غزول، ونقله إلى العربية المترجم السوري حنا عبود، ضمن سلسلة «مقدمات موجزة».

وعلى غير عادة أدب الرحلات، الذي يهتم بالاطلاع على عادات الشعوب وتقاليدها، يأخذ المؤلف قراءه في كتاب «الغابات»، في رحلة علمية ممتعة، فيتحدث عن نشأة الغابات ويروي قصتها منذ البداية، في اتصالها بالمناخ والمياه والإنسان والحيوان والحشرات وكل الهوام والمخلوقات الصغيرة والكبيرة. ويطلعه على ما يجري داخل الغابة، وكيف تتضارب وتتصارع هذه الكائنات النباتية فيما بينها ومع الكائنات الأخرى من حيوان وحشرات وإنسان وتربة وضوء ومناخ، وكيف تموت الغابات وتتجدد.

ويعرج إلى موقف البشر من هذه الغابات، بين محافظ وحريص، ومستغل يحلق الحجج لاجتثاث هذه الكائنات النباتية. واللافت أن الأدباء كانت لهم مواقف متناقضة، بين مؤيد ومعارض، منذ جلجامش وحتى والت ويتمان، وكذلك الفلاسفة، غير أن الكتاب يظل رحلة علمية أدبية فلسفية واجتماعية أيضاً.

ولد المؤلف جبوري غزول، في العراق عام 1967، وهو أستاذ إدارة النظم البيئية في جامعة إي تي إتش زيوريخ، ومدير مركز الغابات والمعالم الطبيعية المستدامة في جامعة إدنبرة، وعمل خبيراً في إيكولوجية الغابات في جنوب شرق آسيا، والهند وإفريقيا وكوستاريكا وكولومبيا، ومن مؤلّفاته «الإيكولوجيا: مقدّمة موجزة، 2019»، و«إيكولوجيا الغابات المطيرة المدارية وتنوّعها والمحافظة عليها، 2010».