أكاديمية الشعر تختتم موسمها لمساق «الشعر النبطي»

أبوظبي (وام)

شهدت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي اختتام الموسم الثالث عشر لمساق «الشعر النبطي ودراساته»، عبر حفل افتراضي نظمته الأكاديمية عن بُعد. وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، إن الموسم الاستثنائي شهد إقبالاً كبيراً من الطلبة من داخل دولة الإمارات وخارجها، وصل إلى ثلاثين طالباً. وأضاف: «استطعنا من خلال التقنيات تجاوز جميع الصعوبات، ونجحنا مع الهيئة التدريسية في إنجاز هذا الموسم الذي يشكل بالنسبة للطلبة المشاركين فرصة للتقدم والإبداع في مجالات الشعر والنقد والأدب». وسيجد الطلبة كافة وسائل الدعم في سبيل احتضان إبداعاتهم ورعايتها.