صقل مهارات الرسم لـ25 طالباً في جامعة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) - استفاد 25 طالباً من طلبة برنامج الفنون الجميلة في جامعة الإمارات العربية المتحدة من ورشة عمل افتراضية لصقل مهاراتهم الفنية وتعلم تقنيات متقدمة في الرسم بالأكريليك، قدمها الرسام والنحات الإماراتي عبد الرحيم سالم، على مدار ساعتين، أنجز خلالهما سالم لوحة لمنظر طبيعي.

وفي بداية الورشة، قال سالم إنه يستخدم الأكريليك منذ 35 عاماً، ويعمل نحو 6 إلى 8 ساعات يومياً، موضحاً: «كوني متقاعداً، لا يعني أنه ينبغي أن أتوقف، لذا فأنا أرسم طوال الوقت».

ولم يشكل تقديم ورشة عمل عن بُعد معيقاً للتفاعل مع الطلبة، حيث أكد سالم وهو يجري تصحيحات نهائية على اللوحة بالفرشاة: «اكتشفت شيئاً ما في لوحاتي، إنها تعطيني الأشكال والقوام؛ مثل هذا اللون الأزرق أو الأسود، أو ذلك الضوء الذي يسطع من خلال رسوماتي».

وفي نهاية الورشة، قالت الطالبة ابتهال الغالي: «أحببت طريقة الفنان عبدالرحيم في الرسم، وبعد الورشة أصبحت أكثر اهتماماً بأعمال المناظر الطبيعية». وقالت زميلتها دلال الصريدي: «استمتعت بالورشة كثيراً، وتعلمت كيفية اختيار الألوان بشكل جيد، بحيث تكون اللوحة مميزة ومتسقة».

أما طالبة الفنون شيخة عبدالله فقالت: «عمل الفنان عبد الرحيم مزيج بين التجريدي والواقعي، وهذا ما جعلني أنبهر بطريقته في مزج الألوان بضربات فرشاة سريعة. سأجرب أسلوبه بالتأكيد».

وتم تنظيم ورشة العمل بالتعاون بين جمعية أبوظبي للفنون (ADAS)، وبرنامج الدراسات المرئية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الفن وتنمية مهارات الشباب.

وعبد الرحيم سالم رسام ونحات إماراتي، من أوائل المساهمين في حركات الفنون الجميلة في الدولة. وأقام خلال مسيرته أكثر من 10 معارض فنية فردية محلياً وعالمياً، فيما حظيت أعماله الفنية باهتمام واسع كأحد الفنانين البارزين في المنطقة، كما فاز بالعديد من الجوائز الفنية.