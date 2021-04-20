أبوظبي تستضيف بطولة العالم للسباحة في «الاتحاد أرينا»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة الدورة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً) في ديسمبر للمرة الأولى في مسيرتها الحافلة باحتضان نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، ومع تبقي أقل من ثمانية أشهر على انطلاق الحدث العالمي، تم الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة التي ستشهد مشاركة نخبة سباحي العالم في المسافات القصيرة. وتتضمن أجندة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) 44 مسابقة مختلفة تقام منافساتها في الاتحاد أرينا، التي تُعد أكبر صالة داخلية متعددة الاستخدامات في المنطقة، وافتتحت في جزيرة ياس عام 2021، وتفتتح البطولة الخميس 16 ديسمبر وتستمر حتي الثلاثاء 21 ديسمبر، وستشهد البطولة استعراض مهارات ومواهب السباحين العالميين القادمين من جميع قارات العالم، حيث يتضمن الحدث العالمي منافسات للرجال والسيدات في جميع المسابقات الأربع، وهي: السباحة الحرة، سباحة الصدر، سباحة الظهر والفراشة، مع إقامة منافسات الفردي والمتنوع والتتابع.

وقال عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر باستضافة بطولة العالم للسباحة التي تمثل إحدى ثمرات دعم القيادة الرشيدة السخي لتنمية القطاع الرياضي وانعكاسه المباشر في دعم الموارد الاقتصادية والسياحية والترويجية، إلى جانب الحرص والاهتمام الكبيرين لاحتضان نخبة الفعاليات ودورهما في تعزيز فرص التلاقي والتواصل بين شعوب العالم على أرض التسامح والسلام». وأضاف: «إن احتضان حدث عالمي بهذه القيمة يعكس المكانة الرائدة لأبوظبي وجهودها الدؤوبة في عودة الحياة الطبيعية من خلال حملات التطعيم الكبيرة والتي تجاوزت الـ9 ملايين جرعة، وخططها الكبيرة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19)، ما قادها لتكون الوجهة الأولى والأكثر أماناً في العالم» وتابع: أبوظبي تفخر باستضافة بطولة العالم للسباحة في الوجهة الترفيهية العالمية (الاتحاد أرينا) في جزيرة ياس، بمشاركة دولية مميزة تفوق الـ 1000 متنافس ومشارك يمثلون أفضل السباحين الموهوبين في المسافات القصيرة من جميع أنحاء العالم، خصوصاً وهي تأتي بعد ختام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الأمر الذي يؤكد مدى حجم وقوة المنافسات التي ستشهدها البطولة وطموحات السباحين للظفر بألقابها». وأضاف:«تساهم استضافة بطولة العالم للسباحة في تعزيز المكانة العالمية المرموقة للعاصمة أبوظبي، ودورها الريادي في استقطاب نخبة الفعاليات التي تعكس التزام الإمارات في دعم الحركة الرياضية العالمية وتنمية حضورها في المشهد الرياضي الدولي، والسعي الكبير لتعزيز التفاعل الرياضي العالمي، بعد أن قطعت أبوظبي شوطاً كبيراً في مرحلة التعافي التدريجي للعودة للحياة الطبيعية، ما يقود جهودها الحثيثة لترسيخ مكانتها الرائدة في العالم على صعيد الرياضة والترفيه والأعمال». وأكمل العواني: تواصل أبوظبي تأكيد تفوقها وقدرتها الكبيرة في استضافة الفعاليات العالمية مع ضمان سلامة الجميع، وتعد بطولة العالم للسباحة (25 متراً) أحدث إضافة ضمن الأجندة التي تشهد توسعاً كبيراً إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى التي استضافتها أبوظبي مؤخراً بنجاحات مهمة، ومن ضمنها بطولة يو اف سي وبطولة أبوظبي اش اس بي سي للجولف، وسباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا-1 وطواف الإمارات، وبطولة العالم لمحترفي الجو جيتسو، مبيناً أن أبوظبي تحتضن المؤتمر الدولي للألعاب المائية بالتزامن مع منافسات البطولة، وهو حدث مرموق ومهم في الأجندة الرياضية العالمية، لبحث خطط ومستجدات تطورات الرياضات المائية.

من جهته، قال خوليو ماجليوني، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة:«ستكون بطولة العالم للسباحة (25 متراً) من أبرز الأحداث ضمن أجندة الفعاليات الرياضية لعام 2021، ويسعدنا تنظيم الحدث في أبوظبي، التي تعد من أهم الوجهات الرياضية الأسرع نمواً في العالم». وأضاف:«بعد تنظيم المنافسات السابقة مثل كأس العالم للغطس العالي، وكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في أبوظبي، نعلم أن هناك إقبالاً كبيراً على الأنشطة الرياضية ذات المستوى العالي في المجتمع المحلي، كما نفخر بأن نقدم للجماهير في أبوظبي والإمارات حدثاً كبيراً آخر نتطلع إليه في نهاية عام كبير للرياضة». بدوره، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول: نتطلع بحماس كبير لاستضافة بطولة العالم للسباحة (25 متراً) في جزيرة ياس خلال شهر ديسمبر، ولا شك أن هذا الحدث الذي يقام إلى جانب تنظيم المؤتمر الدولي للألعاب المائية، سيسلط الضوء على جزيرة ياس، ونتوقع حجز أكثر من 13000 غرفة فندقية في جميع أنحاء جزيرة ياس التي تعتبر بالتأكيد من أكثر الوجهات المميزة في المنطقة.