«جمعة الماجد» يستعرض جهوده في حفظ التراث العالمي

دبي (الاتحاد)

قالت شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، إن المركز أنشأ العديد من مختبرات التصوير والترميم في عدد من دول العالم وخاصَّة في غرب أفريقيا، مشيرة إلى الجهد الذي بذله جمعة الماجد رئيس المركز لإنقاذ الوثائق والمخطوطات العربية في مدينة تمبكتو في مالي وتيشيت في موريتانيا، بالإضافة إلى المشاريع الدولية التي شارك فيها المركز.

وتطرقت، أثناء مشاركتها في جلسة تعريفية افتراضية، عقدت أمس الأول، بعنوان «جهود مركز جمعة الماجد في حفظ التراث العالمي»، إلى الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين من توفير الكتب والوثائق والمخطوطات المهمة التي يحتاج الباحث إليها في دراسته وإمكانية التواصل الإلكتروني مع مكتبة المركز بكل سهولة ويسر، والاتفاقيات التي عقدها المركز مع مؤسسات ثقافية وتعليمية حول العالم في مجال تصوير وحفظ المخطوطات.

وهدف المركز من تنظيم هذه الفعالية إلى إحياء اليوم التراث العالمي، الذي تحتفل به المؤسسات التراثية حول العالم في 18 أبريل من كل عام، وترعاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، بهدف التعريف بالتراث الإنساني وبجهود الجهات والمنظمات المهتمة بحمايته.

وكانت جامعة الدول العربية اختارت المركز في عام 2017 ليكون مؤسسة العام التراثية، لما له من إنجازات وإسهامات ملموسة في مجال الحفاظ على التراث المخطوط، وقد كرّمت الجامعة أيضاً رئيس المركز، جمعة الماجد، بجائزة التميز لدعم التراث العربي.