سمية الخشاب لـ«دنيا الاتحاد»: مسلسل «موسى» عوضني غياب عامين

محمد قناوي ( القاهرة )

أكدت النجمة المصرية سمية الخشاب أن عودتها للدراما الرمضانية من خلال شخصية «حلاوتهم» في مسلسل «موسي» أمام النجم محمد رمضان هي عودة قوية وتعوض غيابها الرمضاني لمدة عامين منذ أن قدمت مسلسل «الحلال»، وتوقعت أن تثير شخصية «حلاوتهم» ردود أفعال ايجابية مع الجمهور.

وأضافت سمية: يبدأ ظهور حلاوتهم بداية من الحلقة التاسعة – يوم الثلاثاء - فبعد هروب «موسي» من الصعيد بعد تضييق الخناق عليه سواء من عمدة القرية أو من الإنجليز ومطاردتهم له يذهب للقاهرة وهناك يلتقي بـ«حلاوتهم» وهي سيدة تعمل في السوق قوية جدًا وحادة جداً في تعاملاتها التجارية ولكن فى نفس الوقت حنونة جدًا وهذا ما ربط بيني وبين «حلاوتهم» بشكل شخصي، بمجرد أن تتعرف على موسى تعيش معه قصة حب، لتؤكد على أن أي ست طالما وجدت رجلًا يقدرها بمعنى الكلمة تعيش له ومن أجله.

وقالت سمية الخشاب لـ«دنيا الاتحاد» إنها تعتبر شخصية «حلاوتهم»، أفضل شيء حدث لها هذا العام وهي شخصية صفاتها متعددة ومختلفة وتشعر أنها قريبة منها بشكل كبير، لذلك كانت مستمتعة بكل مشهد فيها بشكل غير طبیعی أثناء التصوير، وهي نوع مختلف من أدوار بنت البلد المضحية والجميلة وتفاصيلها محورية جداً في الأحداث ومؤثرة انجذبت لها منذ اللحظة الأولي.

وقالت سمية: هذا المسلسل هو أول لقاء يجمعني بالفنان محمد رمضان، وعندما عرضت عليّ جهة الإنتاج المشاركة فى المسلسل، والتقيت بالسيناريست ناصر عبدالرحمن، وأعطاني فكرة عن الشخصية والعمل ككل طلبت قراء السيناريو كاملاً قبل حسم موقفي رغم اعجابي بالفكرة وخلال يومين فقط كنت انتهيت من قراءة الثلاثين حلقة وتحمست له جدًا.

وقال لي المخرج محمد سلامة: «مفيش حد في مصر هيعرف يعمل حلاوتهم غيرك»، وهذه الجملة اسعدتني كثيراً لثقته الكبيرة بي، وبعد أن أبديت موافقتي النهائية اتصل بي الفنان محمد رمضان وقال لي «يشرفنى التعاون معك فى مسلسل موسى»، وبالتأكيد تحمست للتجربة بكل عناصرها، وبدأنا مرحلة التحضير والتصوير.

وتكمل الخشاب قائلة: «خلال فترة تصوير جمعني أنا والفنان محمد رمضان تفاهمنا بطريقة غير عادية وهو نجم رائع»، مشيرة إلى أن المسلسل يتميز بالهدوء، وأجواء الحب والأخوة بين كل طاقم العمل وسعيدة بخوض هذه التجربة وبصراحة محمد رمضان كان مفاجاة بالنسبة لى لأننا لم نقدم أعمالاً معاً من قبل.