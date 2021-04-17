بدور القاسمي تستعرض خطط تعافي قطاع النشر

غانا (الاتحاد)

اجتمعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، خلال زيارة لجمهورية غانا، بعددٍ من أعضاء «جمعية الناشرين الغانيين» ومجموعة من الناشرين المحليين، وبحثت معهم فرص تعزيز نمو مستقبل قطاع النشر الأفريقي بالاستفادة من المتغيرات التي فرضتها جائحة «كورونا» على المستوى العالمي.

جاءت زيارة الشيخة بدور القاسمي إلى غانا ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين إلى عددٍ من البلدان الأفريقية، والتي تلتقي فيها مع كبريات مؤسسات وشركات صناعة النشر في أفريقيا لتعزيز الحوار وتبادل المعارف والخبرات لمناقشة التحديات التي تواجه الناشرين، إذ تؤمن بأن تحقيق هذه المساعي سيمهد الطريق نحو تطوير شراكات عالمية وتنويع نماذج الأعمال في صناعة النشر.

تعليم عبر «الإنترنت»

وتناولت الشيخة بدور القاسمي، خلال اللقاء، تنوع الحلول التعليمية في أفريقيا، والفرص التي يوفرها التعليم الافتراضي وتحوّل ملايين الطلاب من القارة الأفريقية إلى التعليم عبر «الإنترنت»، بالإضافة إلى الفرصة الكبيرة أمام ناشري أفريقيا لبداية جديدة.

وخلال الزيارة، التقت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين بأعضاء «شبكة الناشرين الأفريقيين»، ووجهت دعوة لأبرز الجهات المعنيّة بصناعة النشر للتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين واستكشاف الفرص القائمة.

تعزيز ثقافة القراءة

ودعت الشيخة بدور القاسمي الناشرين الأفريقيين للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر» الذي يشمل منحاً مجموعها 800 ألف دولار تقدمها «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على مدار أربعة أعوام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين.

كما أكدت أن «الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر» يُعد من أبرز محفزات التغيير الإيجابي في قطاع النشر، ورفع معدلات التعليم وتعزيز ثقافة القراءة في القارة الأفريقية، مشيرة إلى ضرورة البحث عن حلول محلية للتحديات التي تواجه قطاع النشر.

يذكر أن زيارة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين إلى غانا هي الرابعة بعد زيارة كل من مصر وكينيا وساحل العاج في وقت سابق من العام الجاري.