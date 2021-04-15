الدخول مجاني لمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية طيلة رمضان

الشارقة (الاتحاد)

انطلاقاً من حرصها على تقديم وتوفير كل ما هو أفضل بالشكل الذي يلبي متطلبات الجمهور ويتناسب مع الشهر الكريم، أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن أوقات الدوام الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى أوقات عمل المتاحف، خلال شهر رمضان الكريم، انسجاماً مع التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.

ويبدأ دوام الأجهزة الإدارية من الساعة الـ 9:00 صباحاً، وحتى الساعة الـ 2:00 ظهراً، من الأحد إلى الخميس، فيما تبدأ أوقات الزيارات، في كل من مربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة البحري، من الإثنين إلى السبت الساعة الـ9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً، ومن الـ9:30 ليلاً حتى الـ 11:30 ليلاً، فيما يكون يوم الجمعة من الـ 9:30 مساءً وحتى الـ 11:30 ليلاً.

وتبدأ الزيارات في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون، من السبت إلى الخميس، الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر، ومن الساعة الـ 9:30 حتى الساعة 11:30 ليلاً، فيما يغلق المتحفان أبوابهما يوم الجمعة.

أما كل من متحف المحطة، ومتحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة للتراث، ومتحف الشارقة العلمي، ومتحف الشارقة للخط، وبيت النابودة، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، وحصن الشارقة، وحصن خورفكان ونصب المقاومة بخورفكان، فتستقبل زوارها من السبت إلى الخميس، الساعة الـ 9:00 صباحا ًوحتى 2:00 ظهراً وتغلق المتاحف أبوابها يوم الجمعة.

وسيكون الدخول إلى متحف الشارقة للحضارة الإسلامية مجاناً طيلة أيام شهر رمضان المبارك حيث يمكن للزائرين التبحر في كنوز أول متحف من نوعه في الدولة وأحد الأيقونات التي تتميز بهندستها المعمارية الإبداعية، متضمناً ستة أقسام، تحوي قرابة 5 آلاف قطعة أثرية تم جمعها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لتروي تاريخاً مشرقاً للمسلمين خلال حقب تاريخية مختلفة.

وتعلن الهيئة أن المتاحف ستغلق أبوابها للفترة المسائية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، فيما تستأنف جميع المتاحف دوامها الرسمي المعتاد، ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.