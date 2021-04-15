«الشارقة للكتاب» تنظم 6 حفلات توقيع إصدارات جديدة

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، وضمن جدول فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك، 6 حفلات توقيع لإصدارات جديدة، بما يترجم رؤيتها في تسهيل اللّقاء والتواصل بين القراء وكتابهم المفضلين، والتشجيع على القراءة والتعريف بأحدث الكتب الصادرة عن دور النشر المحلية.

وتنطلق أولى الحفلات التي تقام جميعها عند الساعة 9 مساءً، اليوم، بتوقيع كتاب «من أعماق حياتك»، للكاتب محمد أمين مكلاوي، الصادر عن دار مدار، في مقهى «دارك دور» الواقع في «زوايا ووك»، وفي المكان نفسه يقام غداً حفل توقيع رواية «بيت خالتي» لمؤلفها الدكتور أحمد خيري العمري، الصادرة عن دار بيت الكتب. وسيكون الجمهور على موعد يوم 22 أبريل الجاري في «كافيه آدريس»، الواقع في مدينة خورفكان مع حفل توقيع كتاب «الشفاء الذاتي للجسد والروح» للكاتبة بشاير المنصوري والصادر عن دار مداد، وفي اليوم التالي 23 أبريل، توقّع الكاتبة فاطمة عبدالله سرحان كتابها الصادر عن دار مداد بعنوان «شروخ»، في «ايكون آرت» بمدينة كلباء.

وتنظم الهيئة يوم 29 أبريل في مقهى «سايكل كافيه»، الواقع في منطقة مويلح، حفل توقيع كتاب المؤلفة مريم الحمادي «الشهود الصامتون»، الصادر عن دار شغف الإمارات؛ فيما يستضيف المكان ذاته يوم 30 أبريل الجاري حفل توقيع كتاب «سكون الروح» للكاتبة زينب الرستماني، من إصدارات «أوستن ماكولي».

ووضعت الهيئة لتنظيم الحدث إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، حيث دعت جميع الزوّار والضيوف إلى الالتزام بمعايير الوقاية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات الواقية، كما عملت على توفير معقمات وأقنعة في المكان.