الإعلان عن التصميم الفائز بإعادة بناء "جامع النوري" في الموصل

أعلنت لجنة تحكيم دولية عن فوز تصميم لثمانية مهندسين معماريين مصريين بالمسابقة الدولية لإعادة بناء مجمع جامع النوري التاريخي في الموصل بالعراق، وهو أحد العناصر الرئيسة في مشروع اليونسكو الطموح "إحياء روح الموصل" الرامي إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة، الذي تدعمه دولة الإمارات.

واختير المشروع الرابح الذي يُدعى "حوار الأروقة" من بين 123 تصميماً، وقدمه فريق مؤلف من أربعة شركاء ويترأس هذا الفريق صلاح الدين سمير هريدي، ويشارك فيه خالد فريد الديب وشريف فرج إبراهيم وطارق علي محمد، ومن أربعة مصممين معماريين وهم نهى منصور ريان وهاجر عبد الغني جاد ومحمد سعد جمال ويسرى محمد البهاء.

إلى ذلك، قالت معالي وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، نورة بنت محمد الكعبي: "يمثل اختيار التصميم الفائز بالمسابقة الدولية لإعادة بناء مجمع جامع النوري محطة مهمة في مبادرة "إحياء روح الموصل". وفي عام 2018، كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة تبادر بالتعاون مع اليونسكو، إلى المضي في هذه الخطوة، المستمدة من تاريخ وإرث مدينة الموصل وصمود شعبها وقوته"، مضيفة "اقتربنا من تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يجسد الالتزام المشترك لاستعادة التماسك الاجتماعي وروح الأخوة والتسامح في الموصل مرة أخرى‏".

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "إعادة إعمار مجمع جامع النوري، وهو أحد المعالم التاريخيّة المُتأصّلة في نسيج مدينة الموصل وتاريخها، ستترك بصمة بارزة ضمن الجهود المبذولة للدفع بعجلة تحقيق المصالحة والتلاحم الاجتماعي في المدينة التي مزقت الحرب أوصالها". وأضافت: "تُحفّز مواقع التراث والمعالم التاريخية شعور الناس بالانتماء وبالمجتمع وبالهوية.

وتضطلع بدور أساسي في إحياء روح الموصل خصوصاً والعراق عموماً". والفائزون بالجائزة معماريون مخضرمون لديهم سجل حافل بالأعمال في مجال إعادة تأهيل التراث والتخطيط الحضري والعمارة الملائمة للمناخ، وسيعدون تصميماً أكثر تفصيلاً لمشروع إعادة بناء مجمع جامع النوري، المزمع استهلاله في أواخر خريف عام 2021.

ويتوخى المشروع إعادة بناء قاعة الصلاة التاريخية في جامع النوري، وتحقيق الانسجام بين أركان المجمع، وهو أكبر مكان عام في مدينة الموصل القديمة، ومحيطه الحضري، من خلال استحداث أماكن عامة مفتوحة ذات خمسة مداخل تربطها بالشوارع المحيطة بها. وستسترجع قاعة الصلاة الهيئة التي كانت عليها قبل تدمير جامع النوري في عام 2017، مع إدخال تحسينات عليها، وذلك على صعيد استغلال الإضاءة الطبيعية وإيجاد أماكن واسعة مخصصة للنساء ولكبار الشخصيات، بحيث تتصل بالقاعة الرئيسة من خلال مساحة مفتوحة نصف مغطاة، يمكن استخدامها كمكان مفتوح للصلاة. ويعتزم المشروع الفائز إنشاء حدائق مسوَّرة تحاكي البيوت والحدائق التاريخية التي كانت قائمة حول قاعة الصلاة قبل تعديل تصميمها في عام 1944.

وقال الفريق في بيان: "عمل فريقنا بشغف كبير من أجل تقديم مشروع يحقق في المقام الأول غاية التلاحم الاجتماعي وإحياء روح الموقع بشتّى تفاصيلها، ونتطلع بشوق إلى استكمال التصميم والمساعدة على إحياء روح مدينة الموصل القديمة". وسيحصل التصميم الفائز على جائزة قدرها 50 ألف دولار أميركي، وعلى العقد الذي يقضي بإعداد التصميم المفصَّل للمجمع.

وسيحصل المرشّحون الذين حلّوا في المراتب التالية على جوائز نقدية تقديراً لأعمالهم، إذ ستقدم جائزة قدرها 30 ألف دولار أميركي إلى فريق من الهند، وجائزة بقيمة 20 ألف دولار أميركي إلى تصميم من إسبانيا، وجائزة بقيمة 15 ألف دولار أميركي إلى فريق من الولايات المتحدة، وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي إلى فريق من المهندسين المعماريّين من كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وتركيا ولبنان. وكانت اليونسكو استهلَّت المسابقة الدولية لإعادة بناء وإعادة تأهيل مجمع جامع النوري في الموصل، في نوفمبر 2020.

وأُعدّت المسابقة بتنسيق وثيق مع وزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السني العراقي، وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، وهم جميعاً أعضاء في اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع. وإعادة بناء مجمع جامع النوري جزء من مبادرة اليونسكو الرائدة "إحياء روح الموصل"، التي انطلقت شرارتها الأولى في عام 2018 بغية إعادة تأهيل النسيج التاريخي لمدينة الموصل القديمة، وإنعاش الحياة الثقافية فيها، وتعزيز نظامها التعليمي لضمان تنعّم الجميع بتعليم جيّد.

وكانت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع وللمسابقة المعمارية الدولية لمجمع جامع النوري اشترطت على المشاركين الحفاظ على أجزاء من قاعة الصلاة التي نجت من الدمار الذي لحق بالجامع في عام 2017، ودمجها مع المباني الجديدة، وكذلك دعت اللجنة إلى إعادة تأهيل الصروح التاريخية كجزء من الموقع الذي سيكتسب حلّة جديدة بفضل التصميم الجديد. وإنّ المشروع وإذ يهدف إلى إنشاء مساحات جديدة مخصصة للمجتمع المحلي، لاستخدامها في إطار التعليم والأنشطة الاجتماعية والثقافية، إنّما يخدم سكان الموصل بطرق تتجاوز وظيفته الدينية الرئيسة.