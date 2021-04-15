رحيل الكاتب المصري الكبير مكرم محمد أحمد

توفي الكاتب المصري الكبير مكرم محمد أحمد صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عاماً. وكان الراحل قد أصيب بجلطة في يوليو 2020 نقل على إثرها إلى المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال الأسبوعين الماضين. ومكرم محمد أحمد شغل منصب نقيب الصحفيين المصريين والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر.

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وكان الكاتب الراحل من أبرز الذين واجهوا بالقلم جماعات الإرهاب و«الإخوان». وعمل مكرم محمد أحمد صحفياً بجريدة الأخبار في الخمسينيات، قبل أن يلتحق كمحرر عسكري بصحيفة الأهرام في نهاية الستينيات. وترأس مجلس إدارة «الهلال» في 1980.