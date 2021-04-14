جامعة الإمارات تتسلّم درع مسابقة «الأمير سلطان للترجمة»

العين (وام)

تسلم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أمس، الدرع التذكاري الذي حازت عليه طالبات برنامج دراسات الترجمة من قسم اللغات والآداب بجامعة الإمارات الفائزات في مسابقة جامعة الأمير سلطان الإقليمية للترجمة في موسمها السابع، على مستوى منطقة الخليج العربي 2021.

وأعرب معالي زكي نسيبة عن تقديره للطالبات، وفخره بإنجازهن المُميّز، والذي يُبرز ريادة طلبة جامعة الإمارات في المجالات كافة، ودورهم المحوري المُهم في تحقيق تطلّعات الدولة الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع جميع دول العالم من خلال الثقافات والمعارف.

وقال: «أبارك لكن اليوم جهودكن الكريمة في الفوز بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة الخليج العربي 2021 في مسابقة الترجمة التحريرية، التي أقامتها جامعة الأمير سلطان الإقليمية للترجمة في موسمها السابع، ونحن على ثقة بأن قدراتكن المُميّزة سوف تُسهم في تحويل التحديات التي تواجهكن إلى فرص نمو ونجاح».