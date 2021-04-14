لطيفة بنت محمد تعتمد تشكيل «لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية»

دبي (وام) - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، اعتمدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تشكيل «لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية» برئاسة سموها، إيذاناً ببدء العمل على الارتقاء بدور هذه المنطقة الحيوية في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإبداعي ضمن منظومة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للإمارة.

تضم اللجنة التنظيمية المشتركة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي (اقتصادية دبي)، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وهالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول (وصل للعقارات).

ومن المُنتظر أن يتم توسيع عضوية اللجنة لتضم أعضاء آخرين وفق متطلبات الخطة التطويرية، في إطار من المرونة الكاملة لتأكيد قيمة منطقة القوز كمركز إبداعي عالمي حيوي متكامل، يحتضن المُصممين والمبدعين، سواء من الأفراد أو الشركات، ويتيح لهم منظومة شاملة تدعم أعمالهم بدءاً من مرحلة وضع التصورات الأوليّة للمشاريع الإبداعية والثقافية مروراً بمرحلة التصميم والإنتاج، وانتهاءً بالترويج لمنتجاتهم الإبداعية.

رؤية طموحة

وأكدت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطموحة للقطاع الثقافي والإبداعي في دبي، والخروج بأُطر مبتكرة للعمل على رفع جاذبية وتنافسية الإمارة في هذا المجال عبر تمكين المواهب الإبداعية المحلية، وجذب الكفاءات والمؤسسات الإبداعية من جميع أنحاء العالم وتسهيل مزاولة أعمالها في دبي، إضافة إلى إثراء المشهد الإبداعي محلياً وإقليمياً ودولياً، وصولاً إلى تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» الرامية إلى جعل الإمارة عاصمة الاقتصاد الإبداعي عالمياً.

ونوّهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن العمل الجاد لتنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة - في ضوء ما تملكه دبي من مخزون ثقافي وإبداعي يعزز توجهاتها نحو العالمية- قد بدأ بالفعل مع إطلاق مشروع «منطقة القوز الإبداعية» الهادف إلى تطوير منطقة إبداعية متكاملة تلبي متطلبات المبدعين ورواد الأعمال الثقافية والإبداعية الراغبين في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، مشيرةً إلى أن «دبي للثقافة» قامت باتخاذ خطوات عديدة مهمة تمهيداً لتنفيذ لهذا المشروع الرائد الذي يدخل في إطار نموذج دبي التطويري الشامل لريادة المستقبل ضمن مختلف القطاعات.

ومن أبرز الخطوات التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن بدء دراسة شاملة للإحاطة بجميع مجالات تطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الإبداعية في القوز، وإدخال المزيد من أوجه التحديث على المنطقة لتوفير بيئة مثالية للمبدعين وتأمين منظومة بيئية إبداعية شاملة داعمة للابتكار فيها، كما تم عقد سلسلة من النقاشات والاجتماعات مع القطاع الإبداعي بكل شرائحه والاستماع إلى تجاربهم وتحدياتهم، حيث ستكون الخطة التي ستعمل اللجنة على تطويرها ملبيةً لتلك المتطلبات.