رحيل صاحب «قصائد الموت» برنار نويل عن 90 عاماً

باريس (أ ف ب) - توفي الشاعر والروائي الفرنسي برنار نويل عن عمر يناهز 90 عاماً، على ما أعلنت دار «بي أو إل» للنشر التي تتولى إصدار أعمال الكاتب، الذي يملك في رصيده مجموعة وفيرة من المؤلفات في الفن والسياسة.

وأعربت «بي أو إل» عبر «تويتر» عن حزنها لإعلان وفاة برنار نويل، الذي بدأ يتعامل معها في عام 1988.

ووصفته بأنه «كاتب وشاعر ملتزم وروائي ومؤرخ ومراسل وعالم اجتماع وناقد فني وناشر»، مذكّرة بأنه أصدر 25 كتاباً ضمن منشوراتها.

ولد نويل عام 1930 في سان جينيفييف سور أرجانس (جنوب غرب)، وتربى على يد جدّه وجدّته، ودرس الصحافة في باريس، مما قاده إلى الأدب.

واكتسب نويل شهرته بعد الضجة التي أثارتها رواية «لو شاتو دو سين» الإباحية التي أصدرها عام 1969 وأدت إلى مقاضاته بتهمة إهانة الأخلاق الحميدة، وأصدار حكم بإدانته عام 1973، لكنه حصل لاحقاً على عفو في عهد الرئيس فاليري جيسكار.

وشكّلت محاربة الرقابة والقمع والعنف وكذلك حب الرسم، ثوابت في مسيرته الأدبية.

وكرّست الأكاديمية الفرنسية مجمل أعماله الشعرية بمنحه جائزتها الكبرى للشعرعام 2016.

وبرنار شاعر وكاتب وناقد فني، متعدد التخصصات، شكلت تجربته الشعرية علامة بارزة ضمن كارتوغرافيا الشعر العالمي المعاصر منذ ديوانه الأول «مستخلصات الجسد»، عام 1956، وقد كتب آخر مجموعاته الشعرية بعنوان «قصائد الموت»، عام 2017.