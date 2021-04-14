الأرشيف الوطني يغتنم «شهر القراءة» في تعزيز الهوية الوطنية

أبوظبي (وام) - اختتم الأرشيف الوطني شهر القراءة من خلال تقديم فعاليات ونشاطات معرفية، وبرامج تشجع على القراءة، لأبناء المجتمع بمختلف شرائحهم، ولموظفي الأرشيف الوطني بشكل خاص. واستهدفت البرامج التي قدمها قسم البرامج التعليمية ومكتبة الإمارات في الأرشيف الوطني تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع كممارسة مستدامة.

وعلى صعيد أنشطة البرامج التعليمية في الأرشيف الوطني، فقد بلغ 124 محاضرة وورشة تم تنفيذها في شهر مارس، استفاد منها 3586 متابعاً، من 107 جهات، وقدمت مكتبة الإمارات برنامجاً يومياً في القراءة على مدار مارس الماضي، كما نظم الأرشيف الوطني في شهر القراءة محاضرات مهمة أخرى.

إلى ذلك، قال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي: عمد الأرشيف الوطني إلى دمج رسالته المؤسسية مع الفعاليات القرائية في تفعيل الورش القرائية، التي تعتمد على مجموعة من إصداراته القرائية المتميزة للأطفال، انطلاقاً من حرصه على تعزيز الهوية الوطنية، والتعريف بتاريخ الوطن المجيد لأجيال المستقبل، والسعي لبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم، قادر على قيادة مسيرة التنمية. وأضاف: «استطاع الأرشيف الوطني تحقيق الأهداف المنشودة من شهر القراءة في التوعية بالقيم الوطنية المعززة للولاء والانتماء للوطن، وتفعيل مبادرات وتوجيهات القيادة الرشيدة بما يخص الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وتعريف جمهور الأطفال والطلاب بقادة الوطن العظماء وبإنجازاتهم، ليتخذوا منهم قدوة مثالية في حياتهم».