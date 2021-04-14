أفلام «الشارقة للفنون» تستكشف المفهوم التعسفي للمهاجر

الشارقة (الاتحاد) - تقدم مؤسسة الشارقة للفنون ثلاثة أفلام مختارة من مقتنياتها، تعرض عبر الإنترنت خلال أبريل الجاري، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع مخرجي هذه الأفلام.

وتقام هذه العروض بالتزامن مع معرض «أعمال مبعثرة»، الذي يضم مجموعة أعمال من مقتنيات المؤسسة الجديدة والتي يندر عرضها، ويسعى مخرجو هذه الأفلام لمقاربة المفهوم التعسفي لتوصيف «مهاجر»، معتمدين على الذاكرة بهدف رواية قصص تحاول تفتيت السائد والمتداول عن مكان ما أو عن تجاربه، ما يخلق بدلاً من ذلك عوالم شائكة تسمح بظهور أشكال جديدة من الخيال.

وتشمل قائمة العروض، الفيلم الوثائقي «اسميرنا» (2016)، إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، والذي يُعرض في 16 أبريل الجاري، ويوثق لحوارية مطولة جرت بين توما والفنانة والشاعرة إيتيل عدنان، فقد جمعت بينهما صداقة منذ أوائل التسعينيات، ونمت وتطورت على مرّ السنين، حيث ارتبطتا بأرض «اسميرنا» (المعروفة حالياً بـ«إزمير»)، على الرغم من أنهما لم تزوراها قط. نُفيت عائلتا توما وعدنان من «اسميرنا» بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، فاستعاضتا عنها بقصصها، وراحتا تكتشفانها معاً عبر محادثة متخيلة عن العنف الذي لحق بها.

ويعرض فيلم «سياحة داخلية 2» إخراج مها مأمون، يوم 23 أبريل الجاري، وهو فيلم تجريبي تستكشف فيه المخرجة صورة النمطية للأهرامات المصرية، في محاولة لاسترداد هذا الرمز القومي من التبجيل السطحي في البطاقات السياحية والإعلانات التجارية وأفلام هوليوود، عبر إعادة إدراج الأهرامات في تعددية المشهدية التاريخية والثقافية لمدينة القاهرة.

فيما يُعرض الفيلم الأخير ضمن السلسلة «طرابلس الملغية» يوم 30 أبريل الجاري، وهو من إخراج نعيم مهيمن، ويرصد أسبوعاً في حياة رجل وجد نفسه عالقاً في أحد المطارات لعشر سنوات. والفيلم مصور في مطار «إلينيكون» في اليونان، والسيناريو مستوحى من والد مهيمن الذي علق في المطار نفسه في أثينا لمدة تسعة أيام في العام 1977 بعد أن أضاع جواز سفره على الرحلة المتجهة من بنغلاديش إلى الهند. ويستكشف الفيلم تعقيدات تجربة المهاجر، ليكون بمثابة رواية سيكولوجية حول حياة معيشة بين طبقات المجتمع وهوامشه.