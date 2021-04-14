شراكة بين «الفجيرة الثقافية» و«المخترعين الإماراتية» لتعزيز الابتكار

الفجيرة (الاتحاد) - وقعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ومقرها الفجيرة، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية ومقرها دبي، لتعزيز التعاون بين الطرفين والتنسيق في مجال الابتكار، ودعم المبادرة والريادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الطاقات الواعدة في عوالم الابتكارات والاختراعات.

وقع المذكرة سعادة خالد الظنحاني والمخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، بحضور حياة الحمادي الأمين العام مديرة منصة 2071 للابتكار في «الفجيرة الثقافية»، وإيمان الهاشمي رئيسة لجنة الإعلام في جمعية المخترعين.

وأوضح خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن مذكرة التفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية تأتي انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى أن تكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، باعتبار الابتكار أساس التطوير والارتقاء بجودة الحياة، مؤكداً حرص «الفجيرة الثقافية»، عبر منصتها الابتكارية 2071، على بناء شراكات فاعلة لتصميم المستقبل، وتنمية مجتمع المعرفة من خلال الابتكار الإبداعي، وإيجاد بيئة تدفع الجميع للابتكار، وتحفز الشباب على إيجاد الحلول لجميع تحديات المستقبل.

وقال المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، إن هذه الاتفاقية ستزيد تفعيل رسالة الجمعية في احتواء أبناء الوطن وصقل مواهبهم، ودعمهم وتشجيعهم وتمكينهم في عالم الاختراعات، مشيراً إلى أن «ذلك لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك مع الجهات كافة، خصوصاً جمعية الفجيرة الثقافية التي نثق بإمكانات إدارتها الطموحة في خلق بيئة تحتضن الإبداعات الشبابية، وتساهم في تطوير هذه المواهب، بما يتناسب مع الجو العالمي في عالم الذكاء الرقمي».

من جهتها، قالت حياة الحمادي الأمين العام، مديرة منصة 2071 في «الفجيرة الثقافية»: إن الاتفاقية بين الجمعيتين ستعمل على خلق بيئة محفزة للابتكار من خلال دعم الطاقات الابتكارية وتنمية التفكير الإبداعي لديهم وإمدادهم بالمهارات اللازمة، بالإضافة إلى إسهامها في نشر ثقافة الإبداع والابتكار والاختراع، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار وأثره في واقع أفراده ومستقبلهم، للوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار.