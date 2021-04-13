شما بنت محمد بن خالد تدعو لمشروع وطني يبرز أبطالاً شعبيين

هويدا الحسن (العين)

تزامناً مع اليوم العالمي لكتاب الطفل، ضمن فعاليات مكتبة أجيال المستقبل، عبر ملتقى كتاب الطفل بين الواقع والمأمول، افتتحت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الملتقى بكلمة تناولت العلاقة ما بين الطفل والكتاب، داعيةً إلى بناء مشروع وطني لإبراز أبطال شعبيين، وتقديمهم في قصص الأطفال.

وقالت: «سأنطلق من زاوية التحديات التي تواجه سلوك القراءة عند الطفل والعلاقة المستدامة ما بين الطفل والكتاب، متسائلةً: هل هناك طفل قارئ بالفطرة أم الطفل القارئ هو نتاج ثقافة مجتمع؟»

وقالت الشيخة شما: «ماذا قدمنا للطفل من أبطال شعبيين خرجوا من تحت عباءة ثقافتنا الوطنية؟»، مؤكدةً أن الثقافات الأخرى نجحت في تسويق رموزها الشعبية، من خلال الاهتمام بالإدراك البصري والسمعي لنقل المعرفة للطفل.

وأكدت أنه لا بد من بناء مشروع وطني لرفع الغطاء عن الكثير من أبطالنا الشعبيين وإعادة تقديمهم في كتب وقصص للأطفال متوازياً مع مشروع وطني آخر يهتم بإنتاج أفلام للأطفال، تنطلق من قيمنا وثقافتنا بجودة إنتاجية وحرفية عالية.