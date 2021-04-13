«تراث الإمارات» يدشن «المنصة التراثية الرمضانية»

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق نادي تراث الإمارات اليوم برنامج «المنصة التراثية الرمضانية»، الذي يقدم ورشاً افتراضية عن أبرز العادات والطقوس الرمضانية، التي تستمد معالمها من روح التراث الشعبي المحلي، وبقيت ثابتة وراسخة في جذور المجتمع الإماراتي، استكمالاً لمبادرة «على درب الأوليين»، التي أطلقها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، والموجهة إلى الأجيال الناشئة، بهدف ترسيخ قيم التراث في نفوسهم.

ويضم البرنامج ورشاً عن أبرز المظاهر التراثية المرتبطة بشهر رمضان المُبارك مثل تحري الهلال والاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، والعادات الاجتماعية والمجالس، والمأكولات والألعاب الشعبية.

ويسعى نادي تراث الإمارات من خلال البرنامج إلى إحياء التراث الشعبي في شهر رمضان، وتسليط الضوء على الممارسات الثقافية المصاحبة للاحتفال بالشهر الكريم، ونمط المعيشة والحياة في كنفه. وسيتم بث الورش يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً طوال شهر رمضان على قناة نادي تراث الإمارات على اليوتيوب، وعلى حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي.