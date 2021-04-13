«أبطال رمضان» تعكس روح الشهر الكريم ورسالته

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إقبال مبشّر وواعد على حملتها الرمضانية «أبطال رمضان». وخلال الأسبوع الأول من انطلاقتها سجلت الحملة جمع 243 مشاركة، ما بين وجبات رمضانية وطرود «المير الرمضاني».

وأكدت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية وقيم الخير والتراحم والتكافل والتعاطف التي يحملها شهر رمضان المبارك، من خلال مثل هذه المبادرات الخيّرة التي تعكس ثقافة العطاء والمشاركة والتلاحم التي تشكّل سمةً مميزة لدولة الإمارات.

وقالت: «يجسد التفاعل المجتمعي والعدد المميز من المشاركات التي استقطبتها حملة «أبطال رمضان» في أسبوعها الأول المشاعر الإنسانية النبيلة التي يتمتع بها مجتمع الإمارات بشتى فئاته، أفراداً ومؤسسات وشركات، وحرص جميع مكوناته على مد يد العون للمحتاجين في كل الظروف، مستلهمين في ذلك من روح اتحاد إماراتنا، ومبادئ الخير التي غرستها وتغرسها قيادتنا الرشيدة في قلوب الجميع». وتابعت: «إنها بداية مبشِّرة للحملة، ونتطلع حتى نهاية الشهر الكريم إلى تحقيق مشاركات استثنائية تحدث فرقاً في حياة الناس».

وأوضحت: «نسعى من خلال الحملة إلى دعم الجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في مجال العمل الإنساني ودعم المحتاجين، وآخرها حملة«100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية وقارتَي إفريقيا وآسيا، والإسهام في التغلب على تحدي الجوع في العالم».

وتتيح حملة «أبطال رمضان» المجال أمام مختلف فئات المجتمع في الدولة للمساهمة في شراء وجبات طعام وطرود مواد غذائية وتموينية عن طريق تطبيق «طلبات»، ليتم إيصالها بالتنسيق مع شركاء الحملة، «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» و«بنك الإمارات للطعام»، إلى أماكن سكن المستفيدين في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل آمن وسريع، وذلك في ظل غياب الخيام الرمضانية المجانية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية في الدولة.

من جانبه، قال حمود عبد الله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: إن المبادرة تجسد على أرض الواقع اهتمامها بجانب المسؤولية المجتمعية وسعيها الحثيث للارتقاء بمجالات الشراكة في هذا الجانب الحيوي، مؤكداً أن المبادرة تفتح آفاقاً أرحب للتنسيق والتعاون، وتعزيز الشراكة في شهر رمضان الكريم، من أجل تحقيق أهداف المبادرة وحشد دعم المجتمع المحلي للتجاوب معها، وتوفير المزيد من احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل.