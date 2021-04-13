«مكتبات الشارقة» تعدل أوقات زيارتها في «رمضان»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن تعديل أوقات دوامها خلال شهر رمضان المبارك لتتناسب مع الشهر الفضيل، حيث سيتسنى لزوّار مكتبة الشارقة العامة الوصول لمقتنياتها، وما تتضمنه من معارف من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، فيما ستُفتح الأبواب بعد الإفطار من الساعة 9 وحتى 12 ليلاً.

أما فروع المكتبات في كلّ من المنطقة الشرقية والوسطى، فتستقبل زوّارها خلال الشهر الفضيل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

وكانت مكتبة الشارقة العامة تأسست على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي عام 1925 تحت اسم «المكتبة القاسمية» كمكتبة خاصة له، وشهد موقعها تنقلات عدة، حيث كانت في ساحة الحصن ثم انتقلت إلى مبنى البلدية، ثم إلى قاعة أفريقيا، ثم إلى مبنى المركز الثقافي بالشارقة، والمدينة الجامعية، وفي مايو 2011، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المبنى الجديد للمكتبة في «ميدان قصر الثقافة»، تحت اسم «مكتبة الشارقة العامة»، وتجمع أكثر من نصف مليون كتاب في شتى مجالات العلوم والمعارف والآداب بلغات متعددة.