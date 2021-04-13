«إدنبره الدولي للفنون».. أغسطس المقبل

ادنبره (أ ف ب)- يعود مهرجان إدنبره الدولي للفنون هذه السنة بعد إلغاء دورته العام المنصرم للمرة الأولى، منذ أكثر من 70 عاماً بسبب جائحة (كوفيد-19)، إذ يقام في أغسطس المقبل في الهواء الطلق بصيغة مختلفة، على ما أعلن المنظمون اليوم.

وتخصص ثلاث مساحات خارجية موقتة في بعض المواقع الشهيرة في المدينة لإقامة أنشطة المهرجان، الذي يجذب سنوياً بعض كبار الموسيقيين والممثلين والفنانين في العالم، وستكون المسارح المقامة في الهواء الطلق مغطاة، فيما توزع المقاعد بطريقة تراعي التباعد الاجتماعي.

واعتبر مدير المهرجان فيرغوس لاينهان في بيان، أن هذا البرنامج سيتيح للمهرجان «أفضل فرصة لتقديم موسم من العروض الحية من 7 إلى 29 أغسطس، فيما لا تزال المخاوف قائمة» في ما يتعلق بالوضع الصحي في المرحلة المقبلة.

وألغيت المهرجانات الفنية والموسيقية كإدنبره وغلاستونبري العام الماضي في ضوء الإجراءات التي فرضتها الحكومة بمنع التجمعات الجماهيرية سعياً إلى الحد من تفشّي فيروس كورونا.

وانطلق المهرجان الدولي عام 1947 كوسيلة للتوفيق بين الشعوب والأمم من خلال الفن بعد الحرب العالمية الثانية.

ويضم المهرجان أكثر من خمسة آلاف نشاط تقام خلال شهر أغسطس في العاصمة الاسكتلندية، يشارك فيها 25 ألف فنان وكاتب وممثل وموسيقي من 70 دولة، ويحضرها نحو 4,4 مليون متفرج.