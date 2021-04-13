وفاة الروائي المصري محمود عوض عبد العال

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الروائي الكبير محمود عوض عبد العال، وكان الراحل قد أجرى جراحة بالقولون استأصل فيها جزءًا من الأمعاء المصابة بورم سرطاني، عن عمر ناهز 78 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكان عوض عبد العال قد استمر على برنامج علاجي لمدة 7 أشهر، لكن تفاقم الأمر جعل الأطباء يلجأون للعلاج الكيماوي، وبالفعل راح عبد العال يتلقى جلسات العلاج الكيماوي لمدة ثلاثة أشهر.

الروائي الكبير محمود عوض عبد العال ينتمي لجيل الستينيات وولد بالإسكندرية عام 1943. تخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة 1969، ثم جند ضابطاً احتياطياً بالجيش من 1971 إلى 1975، وحين ظهرت باكورة أعماله «سكر مر» لفتت إليه الأنظار بشدة، وكتب عنها الكثيرين، ومنهم يحيي حقي وإدوار الخراط وسيد حامد النساج، وغيرهم.

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كرّم في المؤتمر الثالث لأدباء الأقاليم في مجال الرواية عام 1987، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة «أقلام الصحوة للأدباء والفنانين السكندريين» من 1974 إلى 1984، وأصدرت في أربعة أعداد وقدمت للساحة الأدبية والفنية عددًا من الكتاب الجدد، اختير مشرفًا على جريدة (فن وأدب) عن المركز القومي للثقافة والفنون التشكيلية بالإسكندرية عام 1981.