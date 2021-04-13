«جمعة الماجد» ينظم محاضرة «رمضان تاج الشهور»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي أمس الأول، محاضرة افتراضية بعنوان «رمضان تاج الشهور»، قدمها الشيخ الدكتور محمود محمد سعيد عنداني، إمام وخطيب مسجد الفطيم بدبي، بهدف استغلال شهر رمضان المبارك والعمل على الاستفادة منه بما يعود على الناس بالنفع، وتذكيرهم بما يقوِّي إيمانهم فيه ويشجعهم على استثمار أيامه ولياليه.

وتناول عنداني محاور عدة تضمنت أهمية الصيام، وفضل شهر رمضان، وسبب تسميته، واستعرض فرضية الصيام في الإسلام والشرائع السماوية السابقة، ولماذا كان رمضان أعظم الشهور؟ وما الخصائص والمزايا والفضائل التي حباها الله للأمة في هذا الشهر المبارك؟ وكيف كان حال النبي وحال السلف الصالح في رمضان؟ وكيف ننظم أوقاتنا وعباداتنا بما يجعلنا فائزين برحمة الله وفضله؟