تناقش دور الأديان في ترسيخ مبادئ التسامح

أبوظبي (وام)

ناقشت مؤسسة «خولة للفن والثقافة» -المنصة الفنية التي أسستها حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في أبوظبي لرعاية فن الخط العربي بجميع مدارسه واتجاهاته.. مفهوم التسامح وأهميته في تنمية مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين جميع البشر، ودور الأديان في تعزيز وترسيخ مبادئ التسامح. جاء ذلك، خلال ندوة افتراضية نظمتها المؤسسة تحت عنوان «روح التسامح»، بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع، وقدمها الباحث الدكتور علي منصور كيالي الذي تناول مفهوم التسامح وأنواعه وقيمه وقواعد السلوك المرتبطة به ودوره في تعزيز مبادئ الأخوّة الإنسانية، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة التسامح في الأديان السماوية، وحرصها على ترسيخ الأخلاقيات السمحة، وتعزيز مبدأ السلام، ونبذ الكراهية والتفرقة بين الناس.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن التسامح قيمة أخلاقية أساسية ومعيار مهم للبناء الإنساني، وتبرز أهميته كقيمة متعاظمة وقادرة على نزع فتيل التعصب والتمييز، فليس أقدر على تحجيم خطابات الكراهية سوى تبني التسامح كنهج لبناء عالم أفضل، فالتسامح يعمل على تحقيق التآزر والمحبة والتعاون والألفة والانسجام، وكما هو معروف فإن ثقافة التسامح تضمن القدرة على تنمية الثقافة الدينية والاجتماعية، وكذلك القدرة على نبذ التعصب والتشدد.

وأوضحت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص المؤسسة على بث روح الأخوّة الإنسانية والتسامح في المجتمع، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري وكافة مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة، مشيرة إلى أهميتها في إبراز دور التعاليم الصحيحة للأديان في الدعوة إلى نشر الأخلاق والفضائل العليا والتمسك بمبادئ التسامح والسلام، وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوّة الإنسانية والعيش المشترك.