الأرشيف الوطني و«أبوظبي للغة العربية» يعززان التعاون

جمعة النعيمي (أبوظبي)

‎وقع الأرشيف الوطني، ومركز أبوظبي للغة العربية أمس الأول، مذكرة تفاهم تعزز أواصر الصلة والتعاون بينهما.

وبموجب المذكرة، ستعمل المؤسستان على تنظيم الفعّاليات والأنشطة والندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق برامج مشتركة للتواصل مع المجتمع، بما يساهم في تحقيق رسالة كل من المؤسستين، وسيشمل التعاون مجالات الترجمة والنشر، والمكتبات والتاريخ الشفاهي والدراسات والبحوث. كما سيقدّم الأرشيف الوطني خدماته الاستشارية لمساعدة مركز أبوظبي للغة العربية في تنظيم وإدارة وحفظ الأرشيف الورقي والإلكتروني. وستشكل المؤسستان لجنة مشتركة للبحث في آليات تنفيذ بنود هذه المذكرة، ومناقشة أية قضايا ذات اهتمام مشترك.

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «الأرشيف الوطني مؤسسة وطنية تعمل على توثيق تاريخ وطننا، وتساهم في الحفاظ على تراثه وهويته، ونحن في المركز نتطلّع للتعاون معهم على تعزيز المكوّن الثقافي والأدبي في الأرشيف الوطني، والاستفادة من خبراتهم في مجال تنظيم وإدارة وحفظ الأرشيف الورقي والإلكتروني لدعم جهودنا الرامية إلى بناء أرشيف مرجعي للغة الضاد».

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني: «اللغة العربية مكوّن أساسي في تاريخ وهوية دولة الإمارات، ووجود مركز مختص بها مثل مركز أبوظبي للغة العربية يعزز حضورها، ويسهم في النهوض بها، وهناك مجالات يمكننا العمل عليها بما يعود بالفائدة على مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، بما في ذلك المكتبات، والترجمة، والتاريخ الشفهي، والبحوث وغيرها».