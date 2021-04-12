فيلم لأسمهان لحمر يفوز بجائزة في «مالمو للسينما العربية 11»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز مشروع الفيلم التونسي «سأذهب إلى الجحيم» للمخرجة أسمهان لحمر، بجائزة شركة MAD Solutions التي تقدمها لأحد مشروعات الأفلام المشاركة في سوق وملتقى مالمو ضمن الدورة الـ11 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتتمثل الجائزة في سلفة توزيع في العالم العربي بقيمة 5 آلاف دولار أميركي وخدمات التسويق للفيلم، وهو العام السابع على التوالي الذي تُقدم فيه MAD الجائزة لأحد مشروعات الأفلام.

وفاز مشروع الفيلم أيضاً بمنحة خدمات تصحيح الألوان بقيمة 10 آلاف دولار أميركي مقدمة من «ذا سيل بوست بروداكشين».

ويحكي الفيلم قصة نجاة، التي يخبرها الطبيب بأن أيامها في الدنيا معدودة، وبدلاً من الحزن واستجداء الشفقة، تقرر أن تعيش حياتها، وتخطط بطريقة غريبة لوفاتها، ويتصدى لخططها الجديدة أفراد عائلتها!

أسمهان لحمر مخرجة تونسية - فرنسية وكاتبة سيناريو ومنتجة، وُلدت في باريس عام 1982، تدربت في المدرسة العليا للإنتاج السمعي البصري في باريس، وحصلت على شهادة الماجستير في الإنتاج السمعي البصري من نيويورك. صنعت أفلاماً قصيرة شاركت في مهرجانات سينمائية دولية.

في العام 2017، أخرجت لحمر الفيلم الكوميدي «ووه!»، وفي العام 2019 أسست شركة إنتاج خاصة، ومن خلالها دشنت مشروع السينما النسائية، وهو برنامج تدريبي فريد يجمع بين السينما والتطور الشخصي. ويهدف إلى تدريب نساء من خلفيات فقيرة في صناعة السينما في مراحل الإعداد والتصوير، وما بعد الإنتاج.‎