راشد الشرقي يفتتح «دار راشد للنشر»

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أهمية اقتصاد المعرفة، من خلال تكريس دور الكتاب بوصفه نافذة تعلم الإنسان وصناعة تساهم في التأسيس لنقلة نوعية ومرموقة في قطاع التنمية المعرفية، وبناء مجتمع الغد. جاء ذلك خلال افتتاحه «دار راشد للنشر». رافق الشيخ راشد خلال الافتتاح محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وفيصل جواد المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية. وقال الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي: «إن الدار هي البذرة التي نبذرها في أرض الفجيرة، وحافز مهم يسهم في صناعة مشروع ثقافي حضاري حقيقي في الإمارة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه الدائم على دعم المشهد الثقافي الإماراتي. وتجول رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في أروقة الدار. واطلع على أبرز الكتب التي تسهم في رفد المكتبة العربية الثقافية.

بدوره، أكد محمد سعيد الضنحاني أهمية افتتاح دار راشد ودورها في أن تكون محطة أدبية وثقافية مهمة في دعم الأدباء والمفكرين والمبدعين. من جانبه قال فيصل جواد: «نأمل في أن تكون دار راشد للنشر ضياء ومنبراً يتسع مع الخطوات القادمة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بتوجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي الذي يؤكد باستمرار أهمية الكتاب في نشر العلوم والمعارف».