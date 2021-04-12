«الشارقة للكتاب» تعرّف بمراحل تطوّر الزيّ المحلي

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، خلال مشاركتها في الدورة الـ18من «أيام الشارقة التراثية» في كلباء، التي نظمها معهد الشارقة للتراث، جلسة ثقافية بعنوان: «مراحل تطور الزيّ الإماراتي»، استضافت فيها ريم المتولّي، المستشارة في مجال العمارة والفن الإسلامي والتراث، عرّفت خلالها بمراحل تطوّر الزيّ الشعبي الإماراتي وتاريخه، والرمزية التي يمتلكها باعتباره أحد مكونات الهوية المجتمعية والحضارية للدولة.

وتناولت المتولّي، خلال الجلسة التي أدارتها لطيفة المطروشي، مسؤول النشر العلمي في معهد الشارقة للتراث، الحديث عن تاريخ تطور الزيّ الإماراتي عبر سنوات ما قبل قيام الاتحاد، وخصوصيته وكيفية صناعته.

وقالت: «الثوب الإماراتي يمتاز بتصميم فريد في منطقة الخليج العربي، وما يميّزه أن المرأة كانت في السابق هي التي تخيطه، لأنها تدرك خصوصية وجمال موروث هذا الثوب، لكن أشياء كثيرة تغيّرت في صناعته مع مرور الوقت، إذ توجد أجيال لا تعرف الكثير من التفاصيل، مثل الفتحة على الجانب التي كانت عنصراً رئيساً في الثوب، لكنها باتت اليوم تصميماً وحسب». وأكدت أن: «المرأة أنموذج في آلية التكيّف، لأنها قادرة على الإبداع بأبسط الأمور، وقد استطاعت تطويع المادة والأقمشة لإبراز أناقتها، حيث نجد العباءات ملوّنة وذات تصاميم جمالية من نوع خاص، كما أن المرأة اليوم باتت على دراية كافية بأنواع الخامات، وتبحث عما يناسبها في العمل وغيره».