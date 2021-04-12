«زايد للدراسات» ينظم محاضرة حول العلاقات الإماراتية - اللبنانية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس الأول، محاضرة عن بُعد بعنوان «وسام الاستحقاق اللبناني تعبير عن الأخوة بين دولة الإمارات وجمهورية لبنان».

وقالت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن المحاضرة تأتي ضمن برنامج «محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد»، الذي أطلقه المركز في فبراير الماضي بهدف تسليط الضوء على الأوسمة التي حصل عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من رؤساء الدول، تكريماً له واعترافاً بجهوده في إرساء مبادئ الإخاء والتعاون على الصعد كافة. وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار جهود نادي تراث الإمارات في الاهتمام بهذا التراث والمحافظة عليه، ونقله للأجيال، وربطه بسياقاته الحضارية والثقافية المختلفة.

وأكدت الكاتبة والإعلامية هيفاء الأمين عمق العلاقات الإماراتية - اللبنانية التي ترتكز على أسس من الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. وقالت: إن العلاقات نموذج يحتذى به في إرساء دعائم العلاقات بين الدول العربية ودليل على إمكانية الذهاب بعيداً في مجالات التعاون والتكامل بين أقطارها. وتحدثت عن العلاقات الثقافية بين البلدين.

وسلطت الأمين الضوء على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثنائية برتبة وشاح أكبر، الذي قدم تقديراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولمواقفه الخالدة تجاه لبنان، مشيرة إلى أنه تم إنشاء الوسام بموجب القرار رقم 108 بتاريخ 16 يناير 1922، ويعد أعلى وسام في لبنان.