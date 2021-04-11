«الفجيرة الثقافية» تحصد جائزة التميز العربي بالمغرب

الفجيرة (الاتحاد)

فازت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بجائزة التميز العربي في المجال الثقافي الاجتماعي، ضمن جوائز الدورة الثالثة من «المهرجان الوطني للشباب المبدع 2021»، الذي ينظمه منتدى الفن والإبداع المغربي في مدينة مكناس بالمملكة المغربية، تحت شعار: «التسامح والتعايش الديني لخدمة البشرية».

وقال خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الفوز بهذه الجائزة المتميزة يأتي ثمرةً للدور المهم الذي تضطلع به «الفجيرة الثقافية» في نشر الوعي الثقافي وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، فضلاً عن جهودها في تكوين حلقة وصل بين الثقافة الإماراتية وثقافات العالم المختلفة، عبر ما تقوم به من مبادرات ثقافية في مختلف الدول العربية والأجنبية».

وأكد أهمية مد جسور التواصل بين الثقافات، ونشر الثقافة الإماراتية وإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات على المستويين العربي والعالمي، تماشياً مع سياسة الدبلوماسية الثقافية التي تنتهجها الدولة في تعزيز التعاون الثقافي وتقوية العلاقات مع دول العالم، ترجمةً لقيم التسامح والسلام التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأشاد بدور القائمين على المهرجان الوطني للشباب بمكناس من خلال دعمهم للشباب ومحاولة إدماجهم في العمل الإبداعي، وربطهم بالتجارب الإبداعية الوازنة على مستوى الإبداع الفني والأدبي، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك مع إدارة المهرجان الذي من شأنه أن يعزز دور الثقافة في المشهد العربي قاطرة تنموية تسهم في ترسيخ الوجه الحضاري والثقافي للدول العربية.