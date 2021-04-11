«وجوه ثقافية» يتحول إلى معرض دائم

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إقامة معرض «وجوه ثقافية» الذي شاركت به في نسخة هذا العام من مهرجان طيران الإمارات للآداب بشكل دائم في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

وعبر هذا المعرض، تسعى «دبي للثقافة» إلى تمكين أفراد المجتمع الذين لم تسنح لهم الفرصة لزيارة منصة المعرض خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب فبراير الماضي من خوض تجربة مبتكرة يثرون عبرها معارفهم حول بعض عمالقة الأدب والشعر العرب والعالميين، فضلاً عن الاستمتاع بلوحات مبدعة يمتزج فيها الأدب بالفن من خلال ريشة فنان الكاريكاتير السوري المعروف حسن إدلبي.

وتُعَدُّ هذه الخطوة جزءاً من الأولويات القطاعية لخريطة طريق استراتيجيتها 2020-2025، كما تعكس الدور المهم الذي تلعبه مكتبة الصفا للفنون والتصميم في الإمارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص «دبي للثقافة» على تعزيز المشهد الثقافي الحيوي في الإمارة وتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقى للمواهب.

وعن مشاركته، قال حسن إدلبي: «لوحاتي رسمت رقمياً وتعبر عن الشخصية من الداخل والخارج، عبر دراسة البعد النفسي لها».

وقال: «المعرض يحول رواد الأدب والثقافة إلى نصوص بصرية مرسومة بتقنيات حديثة. ولديّ طموح لجمعها في كتاب وزيادة العدد لتكريم عمالقة الثقافة والأدب». ويحتضن المعرض عشرين رمزاً من رموز الثقافة المحليين والعرب والعالميين.