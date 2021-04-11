باحثون: «بوابة النقوش العربية».. تجمع تراث الأمة

أبوظبي (وام)



أكد عدد من الباحثين في الكتابات والنقوش الصخرية، أن موقع «بوابة النقوش العربية» يلعب دوراً مهماً في إبراز ثراث الأمة العربية وحضاراتها وتقاليدها العريقة عبر العصور لتعريف أجيال المستقبل بتاريخ أمتهم العريق.

وقال الباحثون في تصريح خاص لـ«وام»..إن موقع «بوابة النقوش العربية» يبرز أهمية تراث الوطن العربي، مثمنين هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لـ«أناسي للإعلام» برئاسة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، والتي تسهم في توحيد الجهد العربي المشترك في جمع تراث الأمة وتوثيقه وتحقيقه ونشره عبر الأساليب العلمية والتقنية.

بنك معلومات

وقال الدكتور سلمان المحاري، دكتوراه في علم الآثار من مملكة البحرين، إن موقع بوابة النقوش الصخرية الذي تم تدشينه قبل عدة أيام من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، يعتبر واحداً من المواقع الإلكترونية المهمة في الوطن العربي والهادفة إلى توثيق أحد أوجه التراث الثقافي في الوطن العربي وهي النقوش والكتابات الصخرية من مختلف بلداننا العربية.

وأضاف أن موقع «بوابة النقوش العربية» يعتبر بمثابة بنك معلومات ومكتبة ومتحفاً إلكترونياً بإمكان المختصين والباحثين العرب الولوج له بكل سهولة ويسر للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالنقوش الصخرية في مختلف بلدان الوطن العربي، وهي فرصة للمهتمين بالحصول تجربة تفاعلية بتصفح الموقع والتجول بين محتوياتها بشكل افتراضي.

وأشار إلى أن انطلاق هذه المبادرة من دول الإمارات ليس هو إلا استمراراً لجهودها الكبيرة في حفظ تراث الوطن العربي، فلا زلنا نرى جهودها في تأسيس المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي بإمارة الشارقة «إيكروم - الشارقة» الهادف إلى نشر المعرفة بين المختصين في الوطن العربي، فقد تم إنشاؤه عام 2004 لحماية التراث الثقافي في الوطن العربي ولتوسيع مجالات التعرّف على تاريخه الثري وفهمه وتقديره.

بوابة للماضي

من جانبه، قال عيسى يوسف مدير إدارة الآثار في هيئة الشارقة للآثار، رئيس لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى، إن النقوش الكتابية تعتبر مصدراً مهماً من مصادر كتابة التاريخ وبوابة للماضي من خلال ما تم توثيقه من أحداث أو مأثورات دينية أو توثيق أسماء الأشخاص الذين رحلوا أو حلوا في المناطق التي هي طرق للتجارة، وقد وصف ابن جبير مجموعة من النقوش التي مر بها خلال رحلته إلى مكة لتأدية فريضة الحج.

وأضاف أن مبادرة «بوابة النقوش العربية»، تأتي كبوابة رقمية لكل نقش كتابي في الوطن العربي يوثقها ويقدمها كمادة بحثية وعلمية للباحثين في الوطن العربي وخارج الوطن العربي، كما يعتبر هذا الموقع الافتراضي أكبر موقع يقدم كل أنواع الكتابات التي ظهرت في الوطن العربي، والتي عرفت بدايات الكتابة في العالم.

وثمن جهود «اناسي للإعلام» حيث قدمت عملاً توثيقياً لمجموعة من النقوش الكتابية في الوطن العربي، وبالتالي سوف تخلق المزيد من الدراسات في مجال النقوش الكتابية التي تعزز قيمة التراث الثقافي في الوطن العربي، كما يلعب دوراً إيجابياً في إبراز هوية الدولة وحضارتها لتعريف أجيال المستقبل بموروثهم الثقافي وتاريخهم المجيد، فهذه البوابة هي طريق لتوثيق ما تمت كتابته عبر العصور وجمعه في بوابة تطل على الوطن العربي.

مستقبل رقمي مستدام

أما ممدوح الفاضل، باحث في النقوش الثمودية من المملكة العربية السعودية، فقال إن موقع بوابة «النقوش العربية» له أهمية كبيرة في توظيف الثقافة الرقمية من خلال توفير أكبر قدر من المحتوى المعرفي الإلكتروني واستقطاب أكبر شريحة كبيرة من الباحثين والمهتمين والمؤرخين من أنحاء الوطن العربي لإثراء هذا القطاع والعمل معاً من أجل مستقبل رقمي أفضل ومستدام في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأشار إلى أن المملكة العربية تزخر بآلاف المواقع للنقوش والكتابات الصخرية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة سواء النقوش الثمودية أو النبطية أو الأرامية أو الخط الإسلامي المبكر وغيرها، وثمن الفاضل جهود شركة أناسي التي حرصت على أن تركز فكرتها في إبراز تراث دولة الامارات العريق بشكل خاص وتراث الأمة العربية بشكل عام بأسلوب تقني مميز.

بيئة مناسبة للباحثين

وقالت منى سعود الشمري باحثة في النقوش الإسلامية من المملكة العربية السعودية، إن مبادرة «بوابة النقوش العربية» تعمل على توفير بيئة مناسبة للباحثين والمهتمين والعلماء والهواة حيث تجمع لهم النقوش من مختلف الوطن العربي الكبير في بوابة رقمية واحدة كل بحسب تخصصه، مشيرة إلى انها كمتخصصة في النقوش الإسلامية المبكرة وجدت الفرصة المناسبة مع أناسي للاعلام لنشر النقوش الإسلامية المبكرة، وثمنت كل الجهود القائمة في دولة الإمارات على إيجاد بيئة حاضنة للباحثين والمهتمين والعلماء والهواة ممثلة في الجهات ذات العلاقة/وزارة الثقافة والشباب ومركز أبوظبي للغة العربية/ في الإمارات، وأناسي للإنتاج الإعلامي وستصبح هذه البوابة قِبلةً لمحبّي التاريخ والشغوفين فيه.

كتابات البادية

واتفق الدكتور معاوية إبراهيم والدكتور رافع حراحشة، خبيران في النقوش العربية القديمة، على أن بوابة النقوش العربية من المشاريع البحثية الوطنية ومجالاً للنشاط في صنع الحضارة بمختلف أرجاء الوطن العربي، مشيراً إلى أهمية هذه النقوش والرسومات الصخرية والكتابات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الكتابات العربية الجنوبية والشمالية الغربية والكتابات النبطية والصفوية والثمودية وغيرها من كتابات البادية، كما تضم الكتابات العربية الدارجة باللهجات المحلية إضافة الى الكتابات القبرية «أو شواهد القبور» ومختلف الكتابات في المساجد والأضرحة والبيوت التقليدية وغيرها.

كما تعتبر هذه البوابة مرجعاً لأماكن وجود القبائل العربية المختلفة والعلاقات فيما بينها وتحركاتها، إضافة الى العلاقات بينها وبين المواقع الحضرية عبر العصور، وهناك كتابات تشير إلى التشريعات البدوية والممارسات اليومية لأهل البادية كما توجد مجموعة كبيرة من الرسومات الصخرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى فترات قريبة تدل على المهن والحرف والعادات والتقاليد.

وتعد «بوابة النقوش العربية» بمثابة مكتبة إلكترونية موثقة متخصصة تجمع ما يزيد على 150 نقشاً من أهم الاكتشافات الخاصة بالنقوش الكتابية العربية المحفورة على الصخور والأحجار والمنتقاة من قبل نخبة من العلماء والباحثين من دولة الإمارات وأكثر من سبع دول في الوطن العربي.

هوية وتاريخ

ويهدف هذا الموقع الخدمي غير الربحي إلى تسليط الضوء على أهمية هذا الإرث الثقافي الضخم الذي يعكس الهوية والتاريخ العربي، إضافة إلى إفادة المختصين والباحثين والمهتمين، وجميع الدارسين والهواة وأفراد المجتمع العربي، وذلك بتقديم المراجع الموثقة والمطروحة بأفضل الأساليب، إضافة إلى الحفاظ على التاريخ العربي المشترك بين الدول العربية من المشرق إلى المغرب، وإيجاد الروابط بينهم وخلق المزيد من الدراسات العلمية التي تتعلق بموضوعات النقوش.

وتماشياً مع الأوضاع الحالية وصعوبة زيارة المواقع الأثرية في الوقت الراهن، يقدم موقع «بوابة النقوش العربية» تجربة تفاعلية افتراضية للزوار حيث يحظى المتصفح بفرصة التجول في معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد يتيح للزائر مشاهدة مجموعة من النقوش المنتقاة من ألبوم نقوش الموقع بأسلوب تفاعلي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي المعزز.