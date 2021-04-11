محمد المنهالي يغني ميحد حمد

مراد اليوسف (دبي)

تحدث الفنان محمد المنهالي لـ«الاتحاد» عن تسجيل أغنية من أرشيف الفنان ميحد محمد، ضمن اهتمامه بتجديد الأغاني الإماراتية القديمة، وإظهارها بشكل جديد مع الحفاظ على أصل اللحن.

وقال: قمت بتجديد «سهير الطرف»، وهي أغنية قديمة للفنان ميحد حمد الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، وذلك بأسلوب الجلسة باستخدام آلة العود، وأنا سعيد بها وبطريقة أدائها والفكرة التي طُرحت بها.

وأكد المنهالي أنها ليست المرة الأولى التي يجدد فيها الأغاني التراثية، وأنه يعتمد هذا الأسلوب منذ مدة بهدف التوسع والانتشار وإرضاء مختلف الفئات العمرية، معتبراً أن رسالته كفنان إظهار هذه الألوان للجيل الجديد، إلى جانب الأغاني الحديثة.

«استشك»

ويستعد المنهالي إلى طرح عمل جديد خلال أيام عيد الفطر المقبل، في حال الانتهاء من تسجيل الأغنية المنفردة التي تحمل اللون الغنائي الإماراتي، وسيتم تنفيذها في استوديوهات أبوظبي ودبي.

وذكر أن آخر أغانيه المنفردة أطلقها تحت عنوان «استشك»، من كلمات الشاعرة حنان، ألحان أصيل، وتوزيع خالد بريسم. وهي من الأغاني الكلاسيكية الرومانسية وتحمل كلمات عاطفية في الحب والاشتياق.



«سهير الطرف»

«سهير الطرف» كلمات الشاعر فاتك بن فهر، وألحان ميحد حمد نفسه، وقد عرضها المنهالي عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وكافة الإذاعات في الدولة ودول مجلس التعاون.

ويقول مطلعها:

سهير الطرف كيف ينام ويباتـــي

ويغضي كيف لي تصلاه حراته

وكيف يلذ له مشروب ومقاتـــــي

وفكره بين صحواته وسجاتـــــه

من أسياده طعين السبت لي فاتـي

ومن يومه يكابد وقت ليعاتـــــــه

صويب الساحرات البابلياتـــــــي

ذوات الرمش لي تسحرك شلاته