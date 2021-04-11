تمثيل إماراتي في المنتدى الإنساني العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة أبوظبي للفنون ومؤسسة السويدي، اتفاقية شراكة مع المنتدى الإنساني العالمي- لندن(WHF)، في خطوة لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لبناء منظومة العمل الانساني وإنشاء منصة للمشاركة في المناقشات والممارسات الإنسانية الدولية، بما يسهم في تغيير قيم وإيجاد حلول عملية لتطوير وتعزيز العمل الإنساني مع التركيز على القضايا الإنسانية الرئيسة.

وأعربت ريبيكا أوكونور، مديرة الشراكات العالمية في WHF، عن سعادتها بهذه الشراكة وقالت «نحن متحمسون لانضمام مؤسسة أبوظبي للفنون ومؤسسة السويدي، متمثلة برئيس مجلس إدارتهما الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي إلى قائمة شركائنا، كما يسعدنا أيضاً اعتباره لهذه الشراكة جزءًا من أهداف واستراتيجيات مؤسساته خلال الفترة المقبلة، بما يهدف إلى تعزيز ودعم ثقافة الفنون والتراث على الصعيد العالمي.

من جهته، أكد الدكتور حامد السويدي أن بناء شراكة عالمية مع WHF، ستمكننا من أن نكون جزءاً من أكبر وأشمل المنصات العالمية للمساعدات الإنسانية، ونحن نأمل من خلال هذه الشراكة إلى تحسين مستوى الممارسات لتواكب المشهد الإنساني المتغير ورسم ملامح رؤية جديدة تضمن بناء علاقات دولية تركز على تنمية الإنسان والحياة والبيئة، وتُستثمر في عمليات بناء السلام، مبيناً أن مخرجات هذه المناقشات العالمية وجلسات الحوار الاستراتيجية للخبراء وقادة الرأي العام والمنظمات العاملة في المجال الانساني، يعول عليها في تشكيل أمل واعد للبشرية وإحداث نقلة نوعية في العمل الانساني للسنوات المقبلة، بما يناسب الوضع الإنساني العالمي الراهن.