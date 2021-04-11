«الفنون التشكيلية».. منصة لدعم مواهب الفنون البصرية

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع مؤسسة «عكاس للفنون البصرية» فعاليات «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر أبريل الجاري، بباقة من ورش العمل والجلسات النقاشية المتخصصة في التصوير الفني، بإشراف نخبة من الفنانين الرواد والشباب المتخصصين في هذا المجال، داعيةً عشاق هذا الفن المتميز من الهواة والمحترفين إلى المشاركة لإغناء معارفهم وصقل مهاراتهم.

يأتي تنظيم هذه الورش الغنية التي تتيحها الهيئة للمواهب الإبداعية الواعدة والمهتمين بالفنون التشكيلية من جميع الأعمار والجنسيات في دولة الإمارات، في إطار التزامها بدعم الموهوبين في شتى مجالات الفنون البصرية من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن فضاءات إبداعاتهم واستكشافها، حيث إن إقامة هذا البرنامج ينسجم مع أحد محاور خارطة طريق استراتيجيتها المتمثل في دعم الموهبة وإلهام الجيل الجديد وحثه على التواصل والإبداع، فضلاً عن تحفيز المشاركة الفاعلة من جميع أفراد المجتمع في الحراك الفني والإبداعي الذي ترعاه الهيئة في الإمارة، وذلك باستثمار شراكاتها مع المختصين من القطاعين الخاص والعام، حيث تأتي شراكتها مع مؤسسة «عكاس للفنون البصرية» ضمن هذا الإطار.

واستهلت الهيئة برنامج شهر أبريل بجلسة نقاشية بعنوان: «استكشف نفسك في التصوير» عقدتها في 2 أبريل الجاري في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وقدمها الفنان جاسم العوضي مؤسس مؤسسة «عكاس»، ويتضمن برنامج الشهر أيضاً محاضرة وورشة بعنوان «التصوير المسرحي» للمبتدئين سيتم إقامتها في 10 أبريل بمكتبة دبي العامة، ويقدمها أيضاً الفنان العوضي بالشراكة مع الفنان الإماراتي الموهوب المتخصص في التصوير الفوتوغرافي، فيصل الريس.

أما في يوم 16 أبريل، فسوف يأخذ الفنان العوضي المشاركين في رحلة خارجية ضمن ورشة «التصوير الليلي» للمبتدئين، فضلاً عن ورشة خارجية أخرى للتصوير الليلي سيعقدها للمستوى المتوسط في 23 أبريل، ويختتم العوضي الشهر بورشة تحت عنوان «تلوين الصور بطريقة يدوية»، التي سينظمها في 29 أبريل في حي الفهيدي التاريخي.