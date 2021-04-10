حديقة أم الإمارات تستضيف باقة من الأنشطة الرمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حديقة أم الإمارات، طيلة شهر رمضان المبارك، باقة من الفعاليات والأنشطة الافتراضية والواقعية، في بادرة تهدف إلى إحياء الشهر الفضيل مع الزوار من مختلف الأعمار. ويمكن لرواد الحديقة مشاهدة المدفع الرمضاني على مدخل الحديقة والاستمتاع بجلسات الحكواتي لسرد القصص العربية التي يقدمها مشروع «بيت عربي»، إلى جانب عدد من الفقرات الموسيقية الشرقية الكلاسيكية للعازفين مثل: شيرين تهامي، إيمان الهاشمي، معن حميدة، وباتريزيا ماسوتي، وسيتم بث الفقرات على شاشة حديقة الأطفال في الهواء الطلق.بالإضافة إلى ذلك، وانطلاقاً من حرصها على تشجيع ممارسة النشاط البدني وتبني أسلوب حياة صحي خلال الشهر الفضيل، تستضيف حديقة أم الإمارات سلسلة من حصص اليوغا، كما يمكن للزوار الانضمام إلى «أبطال ضمان» والمشاركة في عدد من جلسات اللياقة البدنية بعد الإفطار، وليحظوا بفرصة الفوز بجوائز مقدمة من مطعم «جرين فور لايف»، و«جو سبورت»، و«ماسل فيول الإمارات». تقام حصص اليوغا كل يوم أربعاء من الساعة 5 حتى 6 مساءً في حديقة أم الإمارات.

وتقدم حديقة أم الإمارات خصماً على بطاقة الولاء للياقة بقيمة 50% طيلة شهر رمضان المبارك. البطاقة توفر دخولاً لا محدوداً للحديقة، بالإضافة إلى باقة من المزايا والخصومات الأخرى على المرافق الرياضية والترفيهية والمطاعم وتجارب «باونس» في مارينا مول، وكذلك تجربة «باونس المتنقلة» المتواجدة حالياً في الحديقة.

وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحديقة، يمكن الحصول على وصفات حصرية وصحية من تقديم «سلم اند لايت»، و«جرين فور لايف»، بالإضافة إلى عدد من المدونين مثل ندى البرشومي (One Arab Vegan )، وسلوى شلبي.

وفي هذا الصدد، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات: «تهنئ حديقة أم الإمارات الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجية أن يكون شهر خير وسعادة. حرصنا هذا العام على تنظيم أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة خلال شهر رمضان المبارك، بحيث تقدم لزوارنا الفائدة والتسلية، وتعمل على تعزيز الترابط المجتمعي خلال الشهر الفضيل.»

وتدعو حديقة أم الإمارات المصورين وهواة التصوير في العاصمة أبوظبي للتوجه إلى الحديقة والمشاركة في مسابقة التصوير «الغروب في رمضان» والتقاط أجمل مشاهد الغروب من الحديقة، ليحظوا بفرصة نشر صورهم والمشاركة بها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحديقة، بالإضافة إلى تذكرتي دخول إلى الحديقة وقسيمتي خصم من «جرين فور لايف».

وتتربع حديقة أم الإمارات في قلب العاصمة أبوظبي لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة، لتمثل وجهة طبيعية تمكن الزوار بالاستمتاع بوقتهم وتعزيز لياقتهم البدنية من خلال اللعب وممارسة الرياضة والاسترخاء، وتقدم فرص للاستكشاف والتعلم من خلال أنشطة ترفيهية ومأكولات متنوعة ترضي جميع الأذواق.