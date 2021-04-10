نادي تراث الإمارات يختتم ملتقى الثريا

اختتم نادي تراث الإمارات فعاليات ملتقى الثريا التراثي 2021، الذي نُظم هذا العام عن بُعد، بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي «أبوظبي، العين، السمحة، الوثبة، سويحان»، في الفترة من 28 مارس إلى 08 أبريل الجاري، وتم بثه عبر المنصة الرقمية للنادي.

وقال راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز بنادي تراث الإمارات، مدير ملتقى الثريا: «إن جميع المراكز التابعة لنادي تراث الإمارات شاركت في هذا الملتقى الذي ينظم سنوياً بالتزامن مع إجازة الربيع لطلبة المدارس، مثنياً على جهودهم في إبراز تراث الإمارات كهوية وطنية أصيلة والحفاظ عليها ونقلها للأجيال، وذلك في إطار رسالة النادي لتأصيل التراث والاهتمام بجيل الشباب والناشئين».

وأكد الرميثي، أن الهدف من أنشطة الملتقى توعوي بالأساس من أجل غرس المعرفة بالتراث الإماراتي في نفوس الناشئة وترسيخ الهوية الوطنية لديهم، وصقل انتمائهم لوطنهم.

وأشار الرميثي إلى أن الأسبوع الثاني والأخير من الملتقى، والذي خُصص للمراكز الشبابية التابعة للنادي، أقيمت فيه العديد من الورش التراثية والثقافية والفنية قدمها نخبة من المدربين التراثيين، وضمت ورشا عن السنع والتراث البحري والهجن والصقارة والبيئة الزراعية، وذلك للمساهمة في تأهيل قطاع الشباب والناشئة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، في إطار من ثقافة وتراث الإمارات، وبما يتواكب مع طبيعة العصر ومتطلباته.

من جانبها، ذكرت فاطمة التميمي رئيس قسم الأنشطة النسائية في نادي تراث الإمارات أن الأسبوع الأول من الملتقى خصص للمراكز النسائية التابعة للنادي والتي تركت بصمة مميزة من خلال المشاركة بمجموعة ورش متنوعة، مثل ورش تعليم الحرف اليدوية كالغزل، والسدو، والتلي، وصناعة البرقع، والزرابيل، وصناعة الخوص، بالإضافة إلى ورش عن القهوة العربية والطبخ الشعبي. وأكدت التميمي أن هذه الورش تهدف إلى تنمية المهارات الحِرفية لدى الطالبات، والتأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الإماراتي وتقاليده العريقة.