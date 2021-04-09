«Puzzle».. يكشف حاجة الإيمان للتجربة الإنسانية

نوف الموسى (دبي)

جاءت مناقشة الفيلم السينمائي «Puzzle» للمخرج مارك تيرتليتوب، استمراراً لبرنامج صالون المنتدى الثقافي، بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم بدبي، لإثراء اللغة البصرية، وإعادة اكتشافها ثقافياً، خاصةً مع السطوة الساحرة للصورة على المخيلة البشرية، والمُشكلة لحالات وعي وذاكرة الأفراد في مختلف مجتمعات العالم.

لحظة انكسار

طرح تفاصيل فيلم «Puzzle»، القائمة على فكرة القصة، والذي أطلقت عليه المخرجة السينمائية نجوم الغانم خلال مشاركتها المناقشة الافتراضية بـ«رحلة البطل»، يأتي بحثاً جوهرياً عن العوالم الداخلية للشخصيات المهمشة، ومدى تأثير تطورها وخروجها للسطح عبر رحلة داخلية، من إحداث تفرد خاصة بها، إلا أن اللافت، ما طرحته الكاتبة عائشة سلطان، أثناء إدارتها الجلسة، حول مسألة الإيمان المتعلقة بالشخصية الرئيسة «أغنيس»، وكيف أنه احتاج للاختبار، معتبرة أن لحظة انكسار الإيمان، تمثلت بمشهد انكسار الصحن في المنزل، كونها ربة بيت، وأن الجرح الذي تسبب به القطعة المتناثرة من الصحن، هو نفسه إيمانها الذي جرحها، وتسبب في إحداث الألم.

مسحة الثلج

انصبت القراءات التحليلة للفيلم، حول البرود الطاغي على الشخصيات، حيث وصفته ليلى سعيد بمسحة الثلج على تعابيرهم، من جهته، رآها نادر ماكنسي أنها أقرب لـ «الهدوء» في شخصية الأم «أغنيس» من كونها بروداً، في حين وصفته الاستشارية النفسية الدكتورة ناديا أبو هناد بالهدوء الحكيم، وبالأخص عند نقطة التحول لدى الشخصية، باعتبارها ربة بيت تقليدية، مبرمجة على أن تكون مطيعة، وثقتها بنفسها شبه معدومة، وأتت لحظة الانطلاق لرحلة التجارب الجديدة، واكتشاف موهبتها في حل لعبة «Puzzle»، من خلال مساعدة الشخصية «روبرت»، والتي كانت بمثابة ثورة هادئة للغاية، بالمقابل أوضح بعض المشاركين أن الفيلم، ويعكس حالة الملل والروتين في حياتنا اليومية.

شعور بالعزلة

قوة الفيلم بحسب المخرجة السينمائية نجوم الغانم، تتمثل في إدارة المخرج للمثلين، إلى جانب السيطرة الإنتاجية للفيلم، قائلةً «عمل المخرج على وضع الممثلين جميعهم في ورشة عمل، ليتعرفوا فيها على بعض، ويكسر الحاجز الاجتماعي فيما بينهم، وبعدها شاركهم النص، وترك لهم حرية الشعور بالشخصيات».

وأضافت الغانم أن قوة الفيلم تكمن أيضاً، في نجاح المخرج في جعلنا كمشاهدين نشعر بالعزلة مع الممثلة، عندما تكون لوحدها، كأننا جزء من عالمها.

المرأة المثالية

اعتبرت تيسير شويخة أن المخرج استوقفنا أمام شكل المرأة المثالية، وهي رسالة غير مباشرة في أن المرأة يجب ألا تكون صورة رسمت لها، بل هي تتشكل من آلاف الجزئيات التي تتضمن الحب والجنون والثقافة وغيرها، في رحلة بحث مستمرة عن التفرد.