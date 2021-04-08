«الشارقة للكتاب - المنطقة الشرقيّة» تعرّف بأساسيات الإبداع والقيادة

الشارقة (الاتحاد)

عقدت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، جلسة افتراضية بعنوان «الإبداع في الإدارة والقيادة» قدّمها المدرب والمستشار في التميز المؤسسي والموارد البشرية، فهد خلف، عبر منصة «الشارقة تقرأ»، تحدّث خلالها عن أهمية الإبداع والابتكار باعتبارهما من المنهجيات الضرورية التي يجب اتباعها في ظلّ المتغيرات السريعة التي يشهدها العصر.

وأكد أن الإبداع يقود إلى التميّز والارتقاء، وعرّف مفهوم التفاعل الوظيفي باعتباره مفهوماً يتقاطع مع السعادة الوظيفية التي تجعل الموظف يمنح عمله الكثير من الجهود الإضافية، ويمتلك الولاء لمكان وبيئة العمل التي يتواجد فيها.

وقدّم خلف جملة أسباب تدفع لتحقيق الإبداع في العمل منها: الاستباقية وإدارة المخاطر، والتنفيذ الصحيح لاستراتيجية التفاعل والسعادة الوظيفية والتركيز على المخرجات الفعلية وليس الشكليات، إلى جانب نقاط تعنى بأهمية تحويل الأزمات إلى فرص، وضرورة التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.