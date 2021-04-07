"المهرجان الإماراتي الكوري" يستقطب 2.73 مليون مشاهد

أبوظبي (وام) - استضافت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، «مهرجان كوريا الإمارات»، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي والمؤسسة الكورية الدولية للتبادل الثقافي، حيث استقطب الحدث 2.73 مليون مشاهد.

أقيم المهرجان احتفالاً بالحوار الثقافي بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات 2021- 2020، واشتمل على فعاليات متنوعة على رأسها «مهرجان المحتوى الكوري» الذي يقدم المحتوى الكوري إلى الشرق الأوسط، و«مهرجان أغاني الكيبوب»، وضم ستة من كبار الفرق الغنائية الكورية، بالإضافة إلى مشاركة مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي.

تجربة ملهمة

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب «عكس المهرجان الإماراتي الكوري الذي يحتفي بالحوار الثقافي بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين الممتدة إلى نحو 40 عاماً من التقارب الثقافي، وقدم لنا تجربة ملهمة في تلاقي الثقافات، فالثقافة تعزز العلاقات العميقة على مستوى الدول، وتمد جسوراً من المعرفة». وأضافت معاليها: «نتطلع إلى مرحلة جديدة من الحوار خلال الفترة المقبلة، حيث نعمل على تعزيز الحوار من خلال مجموعة من المبادرات التي ستقام هذا العام، للاحتفاء بالعديد من المناسبات والقيم المشتركة، كالتسامح والتعايش والانفتاح».

فقرات من المهرجان

الموسيقى لغة عالمية

من جانبه قال معالي "هوانغ هي" وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية «هناك مثل عربي في الإمارات يقول "من عاشر القوم أربعين يوماً صار منهم"، وقد دامت الصداقة بين بلدينا لأكثر من 40 عاماً، ولذا يمكننا القول إنهما صارا بلدين صديقين مقربين ومخلصين لبعضهما البعض حقاً».

وأضاف «أنه من دواعي السعادة والسرور أن يلتقي شعبا البلدين اليوم من خلال عرض الكيبوب احتفالاً بعام التبادل الثقافي، فالموسيقى لغة بشرية عالمية مشتركة تتجاوز الاختلافات اللغوية والعرقية لتنقل الحماس والإثارة والإعجاب».

إحدى فرق المهرجان

أداء غنائي مشترك

وخلال «مهرجان المحتوى الكوري» تم انعقاد ندوات جماعية افتراضياً عبر الاتصال المرئي شارك فيها 24 متحدثاً ومورداً في الشرق الأوسط و28 شركة كورية، كما تم إجراء 43 استشارة أعمال بين الشركات المشاركة.

وقد تم بث حفل «مهرجان أغاني الكيبوب» عبر الإنترنت الأحد الماضي، على قناة اليوتيوب الرسمية للمركز الثقافي الكوري في الإمارات، وعبر منصة SBS Medianet ومنصة NAVER V-LIVE، كما شارك من كوريا فرقة «ماماموو» وفرقة «بي.آي.جي» وفرقة «آسترو» وفرقة «ذا بويز» وفرقة «أسبا» وفرقة «إن سي تي دريم»، بالإضافة إلى مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي التي قدمت أداء غنائياً مشتركاً مع الفنان الكوري جونمين من فرقة بي.آي.جي. وسيتم بث مهرجان أغاني الكيبوب كوريا الإمارات تلفزيونياً غداً الخميس العاشرة مساء بتوقيت كوريا، على قناة «SBS MTV» وقناة «SBS F!L»، وفي الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات على شاشة قناة أبوظبي.