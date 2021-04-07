نهيان بن مبارك يدشّن «بوابة النقوش العربية»

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن دولة الإمارات حريصة على العمل بكل عزمٍ وتصميم، مع جميع الأشقاء، للحفاظ على تراث الأمة، بما يضع أمامنا وأمام الأجيال القادمة تاريخ أمتنا، وأصالة مسيرتها، ومراحل النهضة التي مرت بها، وبما يبرز بجلاء، ما يشتمل عليه تراثنا الخالد، من حضارة، وقيم، وإسهامات إنسانية مرموقة.

جاء ذلك في كلمة معاليه أمس، خلال تدشين الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية»، المبادرة الجديدة لأناسي للإعلام.. في مركز أبوظبي للشباب بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، والشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وحياة القرمازي مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعدد من الإعلاميين.

هوية وتاريخ عربي

وتعد «بوابة النقوش العربية» بمثابة مكتبة إلكترونية موثقة متخصصة تجمع ما يزيد على 150 نقشاً من أهم الاكتشافات الخاصة بالنقوش الكتابية العربية المحفورة على الصخور والأحجار والمنتقاة من قبل نخبة من العلماء والباحثين من دولة الإمارات و7 دول عربية. ويهدف الموقع الخدمي غير الربحي إلى تسليط الضوء على أهمية هذا الإرث الثقافي الضخم الذي يعكس الهوية والتاريخ العربي، من المشرق إلى المغرب.

جذور أصيلة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «أعبر لكم عن سعادتي بما يجسده هذا الاحتفال بتدشين «بوابة النقوش العربية» من الحرص القوي في بلادنا العربية على تأكيد مكانة الثقافة والتراث في مسيرة الأمة، بل والحرص كذلك على تنمية العلاقات الثقافية بيننا جميعاً، وهي علاقات تقوم على الأخوة الصادقة والسعي المخلص إلى إبراز التاريخ العريق للمنطقة العربية وتعميق الاهتمام بتراثها الأصيل ومكانتها ودورها في مسيرة البشرية عبر الأزمنة والعصور». وأضاف «لا يسعني في هذه المناسبة سوى أن أتذكر توجيهات مؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الذي كان يقول لنا دائماً: إن عدم الاهتمام بالتاريخ يؤدي إلى عدم الاهتمام بالمستقبل، وإن المستقبل الناجح إنما يعتمد على ارتباطنا الخلاق بالجذور الأصيلة والممتدة للوطن والأمة».

موغلة في القِدم

وأكد معاليه أن إطلاق «بوابة النقوش العربية» هو تعبير قوي عن أن الرسوم والنقوش الأثرية في بلادنا تشير إلى حضارة متواصلة موغلة في القِدم، وأن هذه النقوش المهمة والثرية تسهم في حركة تطور الثقافات والحضارات البشرية عبر التاريخ الإنساني كله، وفي صنع الحضارة وتشكيل مسيرة العالم.

مذكرة تفاهم

وكان الاحتفال قد بدأ بعرض فيديو تعريفي بأهمية النقوش العربية شارك فيه نخبة من علماء وباحثي الآثار في العالم العربي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين أناسي للإعلام والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين أناسي للإعلام ومكتبة الإسكندرية.