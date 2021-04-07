لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة السابعة من "فنون العالم دبي"

دبي (وام) افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، اليوم، فعاليات النسخة السابعة من معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، وسط إقبال كبير من أبرز المعنيين والشخصيات الفنية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشهد نسخة هذا العام من المعرض -الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 10 أبريل الجاري-، مشاركة أكثر من 250 فناناً وصالة عرض من 27 دولة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الصارمة حرصاً على سلامة وصحة المشاركين والزوار.

لطيفة بنت محمد خلال افتتاح المعرض

تجربة رائعة

وسيكون الزوار في اليوم الأول على موعد مع أكثر من ألفي قطعة من مختلف الأنواع الفنية، بدءاً من الوسائط المختلطة والتصوير الفوتوغرافي وصولاً إلى النحت والجرافيتي والفنون الرقمية، كما يضم المعرض أجنحة مخصصة ومثالية للجمهور لاستعراض عدد من الأعمال حول مختلف المواضيع، مثل الأزياء والموسيقى والرقص والاستدامة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: تغطي نسخة هذا العام من معرض فنون العالم دبي مجالات واسعة ومتنوعة، ويلتزم بتطبيق إجراءات السلامة الصارمة في كافة أرجائه، مما يضمن تقديم تجربة رائعة للزوار من مختلف الأعمار.

وأضافت أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي، يواصل معرض فنون العالم دبي استقطاب شعبية واسعة، ونتطلع لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم ضمن بيئة آمنة تُسلط الضوء على دور دبي الرائد في مجال الفنون والفعاليات العالمية.

فن الجرافيتي

نجح معرض الفن الحضري دبي، المساحة المخصصة لفن الجرافيتي وفنون الشارع التي يتولى تنسيقها لويس رايت من معرض فانداليست آرت في لندن، في استقطاب اهتمام كبير من الزوار في اليوم الأول للمعرض، بفضل الجلسات الفنية المباشرة المبهرة التي قدمها أبرز الفنانين المحليين والعالميين، بمن فيهم مادي باتشر وفينك 22 وبيور إيفل، فيما يستضيف معرض الفن الحضري دبي منافسة قوية للفوز بمساحة عرض مجانية في نسخة العام المقبل من المعرض.

مجموعة مُلهمة

ونجح ثياتر أوف ديجيتال آرت، في إبهار الزوار عبر تقديم تجربتين بصريتين مذهلتين تحت عنوان: «من مونيه إلى كاندينسكي والانطباعيون»، كما تُشارك شرطة دبي بمجموعة مُلهمة من الأعمال الفنية التي تقدّمها مجموعة من الضباط الموهوبين، بينما يشهد معرض فنون العالم دبي عرضاً للأزياء يضم مجموعة من الأعمال الفنية القابلة للارتداء والمصنوعة يدوياً من إبداعات المصممة المقيمة في دبي سمر رأفت، والتي تشمل عبايات وبدلات مزينة بتصاميم يدوية خلابة.

منصة مثالية

واحتفالاً بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أعلنت شركة أدنوك عن إطلاق مسابقة للفنون العامة خلال نسخة العام الحالي من معرض فنون العالم دبي، والتي تهدف إلى توفير فرصة ومنصة مثالية للفنانين الصاعدين والمتمرسين من شتى أنحاء دولة الإمارات، لتتيح لهم التعبير عن رؤيتهم الخاصة لمستقبل دولة الإمارات واستعراض مسيرة تقدمها وتطورها الاستثنائية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة خلال فعاليات معرض فنون العالم دبي غداً في الساعة 6.30 مساءً.

ورشات متنوعة

يقدم رُكن ورشات العمل لزوار المعرض الراغبين بتعزيز مهاراتهم الفنية وابتكار أعمالهم الفنية الخاصة فرصة المشاركة في سلسلة من ورش العمل التي يُديرها أبرز خبراء القطاع مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، بينما تحمل نهاية الأسبوع مجموعة من الفعاليات المشوقة مثل الرسم بالسكين التي يُقدمها معرض فنون آرتس من دبي، وجلسة رسم مخصصة للأطفال مع معرض أرتيزار الفني الافتراضي، وجلسات التصوير الفوتوغرافي من نيكون للبالغين والأطفال.

أكاليل الأزهار

من جانبها، قالت فالنتينا اليكسيفنا، الفنانة المسؤولة عن إدارة ورشات العمل والتي تتخذ من دبي مقراً لها: «أتعاون للعام الثالث مع معرض فنون العالم دبي لتقديم الجلسات الفنيّة، وأنا متحمسة بشكل خاص لتقديم ورشات صنع أكاليل الأزهار وتعليم الرسم، وأحرص خلال الورشات على تزويد المشاركين بتوجيهات مفصلة لأتيح لهم ابتكار أجمل القطع الفنية على اختلاف مهاراتهم».

فن صناعة الفخار

وبهدف تسليط الضوء على المواهب الناشئة في مجال فن صناعة الفخار، تنظّم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» معرضاً للمصنوعات الفخارية للفنانين الصغار والكبار من مواطني دولة الإمارات وسكانها، وسيقدم المعرض أعمال الفنانين الصغار الذين تعلّموا فن صناعة الفخار في مركز الجليلة لثقافة الطفل وأبدعوا قطعاً فنية تتميز بمعايير الحرفية والتكنولوجيا والابتكار.

يقام معرض فنون العالم دبي في مركز دبي التجاري العالمي في قاعات المعرض 1 و2 من 7 حتى 10 أبريل الجاري من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً كل يوم، باستثناء يوم السبت حتى الساعة 8 مساءً.