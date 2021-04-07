السعودي سلطان الضيط يحصد لقب «أمير الشعراء 9»

أبوظبي (الاتحاد)

توج معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أمس، الشاعر سلطان الضيط من السعودية ببردة وخاتم إمارة الشعر ولقب برنامج «أمير الشعراء» في نسخته التاسعة.

قال المزروعي: إن برنامج «أمير الشعراء» يجسد مسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واهتمامه بالشعر العربي بمختلف ألوانه وأشكاله، وإن نجاحات البرنامج تستمر بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لمختلف البرامج الثقافية في الدولة، والدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للبرامج والمشاريع الهادفة التي تحتضنها عاصمة الشعر «أبوظبي»، والرامية إلى المحافظة على الموروث الثقافي وصونه ونقله للأجيال المتعاقبة.

إبداع عابر للحدود

وهنأ معاليه الشعراء الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة في البرنامج، وجميع الشعراء المشاركين بالموسم التاسع ، مؤكداً أن إمارة أبوظبي قدمت 20 شاعراً من 14 دولة عربية وأجنبية، تخرجوا في «أمير الشعراء»، البرنامج الأشهر في فضاء الشعر العربي الفصيح، ما يعزز أصالتها في الاحتفاء بالثقافة، وإبداعها العابر للحدود.

وأعرب عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه المشهد والواقع التراثي والثقافي في إمارة أبوظبي، مؤكداً مواصلة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، من خلال مشاريعها التراثية والثقافية، تعزيز استراتيجية أبوظبي الثقافية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع كمحرك تنموي، وترسيخ مكانة العاصمة مُلتقىً عالمياً للثقافات، وحماية تراث الإمارات الثقافي واستدامته، وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي والفني.

بداية المسيرةمن جهته، قال سلطان الضيط، الفائز بلقب أمير الشعراء للموسم التاسع: إن مشواره الشعري انطلق اليوم من أبوظبي إلى العالم، حيث إن هذه بداية الطريق في مسيرته الأدبية وأول خطوة في مسيرته الشعرية، معرباً عن سعادته لكونه الفائز الرابع على التوالي من السعودية.

عناية خاصة

توجه الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عضو لجنة تحكيم البرنامج، بالتهنئة إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على نجاح برنامج أمير الشعراء بنسخته التاسعة، وما حققه البرنامج من إنجاز، حيث استقطب البرنامج شعراء من دول غير عربية، ما يعكس الأثر الكبير للشعر العربي في تعزيز الأصالة.

وأضاف أن البرنامج هذا العام شهد تنوعاً في الأصوات وحضوراً نسوياً كبيراً، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، استطاعت أبوظبي أن تنجح برنامجاً كبيراً مثل هذا البرنامج من دون تسجيل إصابات، ما يعكس حسن التنظيم وقيمة الشعر بوصفه يرتقي بالذائقة الجمالية واللغة.

احتضان المواهب

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن برنامج «أمير الشعراء» بدأ مسيرته في احتضان الموهوبين في عام 2007، وقد تخرج فيه على مدار 9 مواسم متتالية نحو 225 شاعراً وشاعرة من 25 دولة، والذين اعتلوا خشبة مسرح شاطئ الراحة ضمن الحلقات المباشرة، وكان منهم 12 شاعراً وشاعرة من شعراء الإمارات، والذين أصبحوا نجوماً في عالم الشعر العربي الفصيح.

وأوضح المزروعي أن عدد الشعراء الذين منحتهم أبوظبي فرصة الظهور الإعلامي الواسع للمرّة الأولى في البرنامج نحو 1000 شاعرٍ وشاعرة، والذين تم اختيارهم في قائمة الترشيحات الأولية أو ما يعرف بقائمة (المائة)، حيث تم اختيارهم وفق معايير دقيقة من بين آلاف المتقدمين.

نهائي الحلم

عشرون نجماً كتبوا بدايات الرحلة و6 نجوم من 5 دول صاغوا فصولها الختامية على مسرحِ شاطئ الراحة، وانطلق نهائي الحلم في «أمير الشعراء» للموسم التاسع، في ليلة أكدت لجنة التحكيم أنها تمجيدٌ لكوكبة الشعراء والشاعرات الذين قدموا قصائد شعرية تعكس مستواهم الشعري والأدبي ولغتهم القوية المليئة بالمفردات التي تحمل معاني جميلة.

تتويج باللقب

وتوزعت درجات المتسابقين على النحو التالي: الفائز بالمركز السادس المصري السيد خلف أبو ديوان بمجموع 51%، والفائز بالمركز الخامس المغربي عمر الراجي بمجموع 57%، والفائزة بالمركز الرابع العراقية زينب جبار بمجموع 58%، والفائزة بالمركز الثالث السعودية حوراء الهميلي بمجموع 59%، بينما جاء في المركز الثاني الموريتاني محمد المامي بمجموع 60%، أما الفائز بالمركز الأول السعودي سلطان الضيط فحاز مجموع 61% ليتوج بلقب «أمير الشعراء» للموسم التاسع، ويرتدي بردة وخاتم إمارة الشعر «أبوظبي» ومليون درهم إماراتي جائزة نقدية.

9 شعراء من 6 دول يحصدون اللقب

حصل على لقب «أمير الشعراء»، على مدار 9 مواسم متتالية، شعراء من 6 دول عربية؛ فقد نال اللقب في الموسم الأول الشاعر عبدالكريم معتوق من الإمارات، وفي الموسم الثاني الشاعر سيدي ولد بمبا من موريتانيا، وفي الموسم الثالث الشاعر حسن بعيتي من سوريا، وفي الموسم الرابع الشاعر عبد العزيز الزراعي من اليمن، وفي الموسم الخامس الشاعر علاء جانب من مصر، وفي الموسم السادس الشاعر حيدر العبدالله من السعودية، وفي الموسم السابع كان اللقب من نصيب الشاعر السعودي إيّاد الحكمي، وفي الموسم الثامن الشاعر السعودي سلطان السبهان، وفي هذا الموسم «التاسع» الشاعر سلطان الضيط من السعودية.

60 مليون مشاهدة

أشار عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إلى أن مشاهدات النسخة التاسعة من برنامج «أمير الشعراء» على وسائل التواصل الاجتماعي بلغت نحو 60 مليون مشاهدة، الأمر الذي يعكس دور البرنامج في الاهتمام بالشعر الفصيح، وتنوع التجارب الشعرية وإبراز مكانته على خريطة الإبداع العربي، بصفته من أكبر البرامج المساهمة في إعلاء قيمة الشعر العربي الفصيح.