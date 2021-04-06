نشاط مكثف لشركاء مركز السينما العربية في «مالمو»

أبوظبي (الاتحاد)- ينطلق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في نسخته الـ11 خلال الفترة من 6 إلى 11 أبريل الجاري، حيث تشهد فعالياته وسوق ومنتدى مالمو للسينما العربية، نشاطاً مكثفاً لشركاء مركز السينما العربية، سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت.

ضمن سوق ومنتدى مالمو للسينما العربية، تضم لجنة تحكيم فئة تطوير المشروعات الوثائقية، عاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، وتضم لجنة تحكيم مشروعات الأفلام القصيرة المنتجة شاهيناز العقاد، ويشارك المنتج علاء الأسعد، وميريم دغيدي في لجنة تحكيم فئة ما بعد الإنتاج.

وللسنة السابعة، تقدم شركة MAD Solutions جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي لأحد المشروعات المشاركة ضمن صناديق دعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، في سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي وصلت جوائزه هذا العام إلى أكثر من 115 ألف دولار، ويعتبر المنتدى منصة فريدة من نوعها لصناعة السينما في الشمال الأوروبي والعالم العربي، ويهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع، ويجمع بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.

وسوف تُقام الحلقة النقاشية «الإنتاج والتوزيع السينمائي في عصر الكورونا»، يوم 7 أبريل، ويشارك فيها علاء كركوتي (MAD Solutions ومركز السينما العربية)، رمزي خوري (أفلام مصر العالمية)، رولا ناصر (The Imaginarium Films)، وشاهيناز العقاد (Lagoonie Film Production)، وتديرها ميريم دغيدي (MAD Distribution).

كما يدير أمير رمسيس (مهرجان الجونة)، يوم 10 أبريل، حلقة نقاشية بعنوان «ماذا بعد نجاحات السينما السودانية؟»، ويشارك في الحوار أمجد أبو العلاء (سودان فلم فاكتوري).

كما يدير بهاء الحسين مدير التدريب الإقليمي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام محاضرة بعنوان «أفلامهن»، يوم 9 أبريل.

وتشارك Greener Screen في المهرجان بحلقتين نقاشيتين يديرهما الشريك المؤسس بسام الأسعد، يوم 9 أبريل، بعنوان «بيئة عالمية للإنتاج المستدام» بمشاركة عبير بايزيدي، والثانية يوم 10 أبريل، بعنوان «الأفلام العربية نحو الأخضر: كوستا برافا»، بمشاركة فرح فايد (بيروت دي سي).

ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها عبر تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، والتوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، وجلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب.

كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، التي تتيح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، وأخبار عن أنشطة المركز، وإشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، وتحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق المركز، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.