«اللّسان العربي» يخرّج 16 منتسباً من 8 دول

الشارقة (الاتحاد)



احتفل مجمع اللغة العربية في الشارقة بتخريج 16 منتسباً من 8 دول، بعد أن اجتازوا متطلبات الدورة التعليمية للغة العربيّة السادسة التي أطلقها مركز اللسان العربي، التابع له، مطلع يناير الماضي، حيث استفاد المشاركون من 30 محاضرة عُقِدت على امتداد 10 أسابيع، بواقع 45 ساعة معتمدة.

قدّمت الدورة للطلبة المنتسبين وهم من: بولندا، واسكتلندا، والهند، وألمانيا، وإسبانيا، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، برنامجاً تعليمياً متكاملاً امتد على 10 أسابيع، استفادوا خلاله من 30 محاضرة بواقع 45 ساعة، خضع فيها كلّ طالب لامتحان تقييمي محدد، وفقاً للمهارات التي يمتلكها، يتقرر على إثره نقل المنتسب إلى المستويات الأعلى في الدورة.

ويسعى المجمع من خلال هذه الدورات إلى تعريف مقيمي الدولة إلى اللغة العربية، وتبيان جمالياتها وخصوصيتها، وفتح المجالات لتلاقي الثقافات والإبداعات، حيث إنّ من أهداف الدّورة تعزيز مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة باللغة العربية الفصيحة، كما عملت على تنمية مهارات التواصل والتركيز على سلامة النطق، فضلاً عن فتح آفاق للتّعرّف عن كثب على ثقافة دولة الإمارات، وإكساب الطلبة خبرات لغوية وتاريخية وثقافية.

إلى ذلك، قال امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة،: «شهدنا تخريج دفعة جديدة ممّن يتعلّمون العربيّة من أصول غير عربيّة. ألسُنٌ جديدةٌ تنطقُ اليوم بلغة الضاد، المكوّن الأساس للحضارة العربية والإسلامية».

وتابع: «أفضت الجهود التي يبذلها المجمع في تعريف العالم بلغة الضاد إلى تأسيس مركز اللسان العربي عام 2018، الذي بات اليوم بوّابة تعبر بالراغبين في تعلم اللغة العربية نحو كنوزها، وأدواتها، وجمالياتها، وخصوصيتها، بالإضافة إلى ما يوفّره من منصّات معرفيّة وفكريّة داعمة تعمل بخبرات نخبة من الأساتذة على مساندة الدارسين وتزويدهم بكلّ ما يلزم من معارف، ما يفضي إلى مدّ جسور الحوار المبنيّ على المعرفة، والذي يعرّف عن قرب أكثر بثقافتنا وهويتنا العربية لجميع الشعوب والحضارات حول العالم».

وخلال الدورات الماضية خرّج المجمع ما يزيد على 100 طالب وطالبة من دول مختلفة منذ افتتاحه، منها الفلبين، والهند، وباكستان، واسكتلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وموريشيوس، الصين، وروسيا، وأوكرانيا، وبلغاريا، وإيران، وكوريا الجنوبيّة.