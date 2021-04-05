متاحف رأس الخيمة تطلق «أثر»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة جائزة أثر الداخلية للتميز والتي تستهدف الكادر الوظيفي في الدائرة، التي تضم الجائزة في دورتها الأولى أربع فئات رئيسة، تتمثل في الوحدة التنظيمية المتميزة، والمشروع المتميز وفريق العمل المتميز وأفضل معيار في منظومة التميز الحكومي. كما تتضمن الجائزة سبعة أوسمة للتميز الفردي.

وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف «تكرس الجائزة الحرص على تطبيق معايير التميز الحكومي، لخلق بيئة تنافسية».

وأكدت رغد أمين الصليب، المشرف على مكتب التطوير المؤسسي في الدائرة، أن الجائزة تحقق توجهات الدائرة لتأمين بيئة عمل محفزة للإبداع والأداء المتميز، وتعكس أهمية تطبيق منظومة التميز الحكومي لتطوير أداء الدائرة لتكوين بيئة تاريخية محمية ومستدامة.