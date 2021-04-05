«أمير الشعراء».. 6 شعراء من 5 دول في الحلقة الأخيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء يوم غدٍ الثلاثاء 6 أبريل الجاري، عاشر حلقات البث المباشر والحلقة الأخيرة من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي «بينونة والإمارات».

تشهد الحلقة منافسة ستة شعراء (شاعرتان و4 شعراء) من 5 دول، وهم: السيد خلف أبو ديوان من مصر، زينب جبار من العراق، سلطان الضيط من السعودية، عمر الراجي من المغرب، محمد المامي من موريتانيا، وحوراء الهميلي من السعودية، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من د. علي بن تميم، د. صلاح فضل، ود. عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج مهيرة عبدالعزيز.

وكانت لجنة تحكيم البرنامج أعلنت درجات تقييم المتسابقين من 30 درجة، خلال الحلقة المباشرة التاسعة (ما قبل الأخيرة)، والتي جاءت على النحو التالي: الشاعرة حوراء الهميلي 28 درجة، الشاعرة زينب جبار 28 درجة، الشاعر عمر الراجي 25 درجة، الشاعر السيد خلف أبو ديوان 24 درجة، الشاعر سلطان الضيط 23 درجة، الشاعر محمد المامي 23 درجة).

كما سيتم تقييم الشعراء من 30 درجة خلال الحلقة الختامية في الأسبوع القادم، ويضاف للدرجتين تصويت الجمهور من 40 درجة، وبإمكان المشاهدين التصويت لنجمهم المفضل عبر موقع برنامج أمير الشعراء (www.princeofpoets.ae ) أو التطبيق الخاص به، حيث ينتهي التصويت نهاية الحلقة القادمة.

يذكر أن برنامج أمير الشعراء انطلق بحلقاته ضمن أربع مراحل رئيسة، وامتدت المرحلة الأولى التي شارك بها 20 شاعراً على مدار خمس حلقات، حيث تنافس في كل حلقة أربعة شعراء، وتأهل منهم ثلاثة إلى المرحلة التالية (شاعر واحد منهم فقط تأهل عن طريق درجات لجنة التحكيم البالغة 50 درجة، بينما صوت المشاهدون بـ 50 درجة ‏لاختيار شاعرين من بقية الشعراء)، ‏وفي نهاية هذه المرحلة تأهل 15 شاعراً.

‏وفي المرحلة الثانية والتي تتضمن ثلاث حلقات تنافس في كل حلقة خمسة شعراء، وتأهل منهم شاعران اثنان، أحدهما بتصويت الجمهور (50 درجة) وآخر بقرار لجنة التحكيم (50 درجة)، وفي هذه المرحلة تأهل 6 شعراء.

وشهدت المرحلة الثالثة ‏(قبل النهائية) تنافس الشعراء الستة المتأهلين من المرحلة الثانية، وتم خلالها منح درجات من لجنة التحكيم (30 درجة) وسيتم منحهم في الحلقة النهائية (30 درجة)، وينتقل الجميع إلى تصويت المشاهدين في الأسبوع الأخير لاختيار شاعرهم المفضل ب 40 درجة.

أما المرحلة الرابعة (النهائية) فيتنافس فيها الشعراء إلى المرحلة النهائية، وفي نهاية الحلقة يتم جمع درجات اللجنة (من 60 درجة) مع تصويت المشاهدين (من 40 درجة)، وتحديد الشعراء من السادس إلى الأول.

ويحصل الفائز بلقب «أمير الشعراء» على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع يحصل على جائزة بقيمة 200 ألف درهم، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.



